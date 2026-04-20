Lula da Silva: Brazil umoran od toga da bude zemlja trećeg sveta
TOKOM posete Nemačkoj, brazilski predsednik Lula da Silva rekao je da je zemlja umorna od svog statusa neupadljive zemlje u razvoju.
- Brazil je umoran od toga što je mala zemlja u razvoju, umoran od toga što ga smatraju zemljom trećeg sveta, nevidljivom zemljom - citira ga TASS.
Prema njegovim rečima, država je odavno zaslužila drugačiji stav na svetskoj sceni.
On je pojasnio da je Brazil postigao ekonomsku stabilnost, privlači strane investicije i spreman je da proširi saradnju sa partnerima.
Ranije je brazilski predsednik pozvao Sjedinjene Države da tretiraju druge zemlje kao ravnopravne.
Preporučujemo
Komentari (0)