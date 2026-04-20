Lavrov: Srbija na braniku odbrane svoje nezavisnosti
SRBIJA se suočava sa direktnim zahtevima Brisela da pošalje svoje trupe protiv Rusije, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na Parlamentarnoj skupštini Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB).
Lavrov je rekao da je ODKB zainteresovan da proširi horizonte saradnje sa prijateljskim zemljama, uključujući i u statusu posmatrača i partnera, među kojima je po parlamentarnoj liniji i Srbija, prenosi Sputnjik.
- I čini mi se da je veoma važno da se te veze održavaju i jačaju. Jer se i Srbija nalazi na frontu, na liniji borbe za nacionalnu nezavisnost i suočava se sa direktnim zahtevima birokrata iz Brisela da zauzme antirusku politiku, pa čak i da pošalje svoje trupe u taj blok, koji prete da će formirati protiv naše zemlje - istakao je Lavrov.
On je ranije danas upozorio da zbog krize u NATO-u Zapad može da formira novi blok uz učešće Ukrajine.
(Tanjug)
