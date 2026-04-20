Svet

Lavrov: Srbija na braniku odbrane svoje nezavisnosti

Ana Đokić

20. 04. 2026. u 15:25

SRBIJA se suočava sa direktnim zahtevima Brisela da pošalje svoje trupe protiv Rusije, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na Parlamentarnoj skupštini Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB).

Лавров: Србија на бранику одбране своје независности

Foto: Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Lavrov je rekao da je ODKB zainteresovan da proširi horizonte saradnje sa prijateljskim zemljama, uključujući i u statusu posmatrača i partnera, među kojima je po parlamentarnoj liniji i Srbija, prenosi Sputnjik.

- I čini mi se da je veoma važno da se te veze održavaju i jačaju. Jer se i Srbija nalazi na frontu, na liniji borbe za nacionalnu nezavisnost i suočava se sa direktnim zahtevima birokrata iz Brisela da zauzme antirusku politiku, pa čak i da pošalje svoje trupe u taj blok, koji prete da će formirati protiv naše zemlje - istakao je Lavrov.

On je ranije danas upozorio da zbog krize u NATO-u Zapad može da formira novi blok uz učešće Ukrajine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Majkl Džordan u neverici zbog Srbina: Evo šta je sad uradio Nikola Jokić