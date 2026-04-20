Predsednik Libana poručuje: Biram pregovore sa Izraelom kako bih spasio Liban!

PREDSEDNIK Libana Žozef Aun izjavio je danas da je odlučio da pregovara sa Izraelom kako bi spasio Liban, istakavši da su ti razgovori odvojeni od drugih diplomatskih procesa, uključujući pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Aun je poručio da se Liban suočava sa dva izbora - nastavkom rata sa svim humanitarnim, ekonomskim i političkim posledicama, ili pregovorima koji bi doveli do okončanja sukoba i uspostavljanja stabilnosti, prenosi "Naharnet".

- Izabrao sam pregovore i nadam se da ćemo uspeti da spasimo Liban - naveo je Aun.

Ističe da je cilj razgovora sa Izraelom okončanje neprijateljstava, povlačenje izraelskih snaga i raspoređivanje libanske vojske duž međunarodno priznate granice između dve zemlje.

Aun je imenovao bivšeg ambasadora u Vašingtonu Simona Karama za šefa pregovaračkog tima, naglasivši da neće biti promena u sastavu delegacije, uprkos unutrašnjim političkim nesuglasicama.

On je dodao da je predsednik SAD Donald Tramp podržao ciljeve Libana tokom nedavnog telefonskog razgovora, kao i da su u toku kontakti sa Vašingtonom radi očuvanja primirja i pokretanja pregovora.

Aun nije precizirao da li planira u skorije vreme sastanke sa Trampom ili izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

(Tanjug)