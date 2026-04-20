Predsednik Libana poručuje: Biram pregovore sa Izraelom kako bih spasio Liban!
PREDSEDNIK Libana Žozef Aun izjavio je danas da je odlučio da pregovara sa Izraelom kako bi spasio Liban, istakavši da su ti razgovori odvojeni od drugih diplomatskih procesa, uključujući pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
Aun je poručio da se Liban suočava sa dva izbora - nastavkom rata sa svim humanitarnim, ekonomskim i političkim posledicama, ili pregovorima koji bi doveli do okončanja sukoba i uspostavljanja stabilnosti, prenosi "Naharnet".
- Izabrao sam pregovore i nadam se da ćemo uspeti da spasimo Liban - naveo je Aun.
Ističe da je cilj razgovora sa Izraelom okončanje neprijateljstava, povlačenje izraelskih snaga i raspoređivanje libanske vojske duž međunarodno priznate granice između dve zemlje.
Aun je imenovao bivšeg ambasadora u Vašingtonu Simona Karama za šefa pregovaračkog tima, naglasivši da neće biti promena u sastavu delegacije, uprkos unutrašnjim političkim nesuglasicama.
On je dodao da je predsednik SAD Donald Tramp podržao ciljeve Libana tokom nedavnog telefonskog razgovora, kao i da su u toku kontakti sa Vašingtonom radi očuvanja primirja i pokretanja pregovora.
Aun nije precizirao da li planira u skorije vreme sastanke sa Trampom ili izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.
(Tanjug)
Mađar presekao: Netanjahu će biti uhapšen ako kroči u Mađarsku
21. 04. 2026. u 08:36
Zanimljiva statistika: "Iran je na nas ispalio više dronova i projektila nego na Izrael!"
21. 04. 2026. u 08:28
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Varniči pred istek primirja na Bliskom istoku, pregovori pod znakom pitanja
21. 04. 2026. u 07:41 >> 08:23
Skriveni temelji moći: Da li je Orbanov poraz zapravo početak nove evropske desnice
21. 04. 2026. u 07:19
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
