SAD presrele iranski brod: Kina upozorava na mogućnost novih sukoba

D.D.

20. 04. 2026. u 12:20

KINA je izrazila zabrinutost nakon što su Sjedinjene Države „silno presrele teretni brod pod iranskom zastavom“ u Ormuskom moreuzu i pozvale sve strane da se odgovorno pridržavaju sporazuma o prekidu vatre, prenosi Rojters.

САД пресреле ирански брод: Кина упозорава на могућност нових сукоба

Foto Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri, File

Kineski odgovor - Situacija u Ormuskom moreuzu je osetljiva i složena - rekao je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun.

Pozvao je uključene strane da izbegnu dalju eskalaciju i „stvore neophodne uslove za nastavak normalnog tranzita kroz moreuz“.

Američka strana je ranije objavila da je otvorila vatru na i zaplenila iranski teretni brod nakon što je pokušao da probije blokadu iranskih luka.

Iranska vojska je, zauzvrat, saopštila da brod dolazi iz Kine i najavila odmazdu za ono što je ocenila kao „oružano piratstvo američke vojske“.

(Index.hr)

