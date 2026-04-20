SAD presrele iranski brod: Kina upozorava na mogućnost novih sukoba

KINA je izrazila zabrinutost nakon što su Sjedinjene Države „silno presrele teretni brod pod iranskom zastavom“ u Ormuskom moreuzu i pozvale sve strane da se odgovorno pridržavaju sporazuma o prekidu vatre, prenosi Rojters.

Kineski odgovor - Situacija u Ormuskom moreuzu je osetljiva i složena - rekao je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun.

Pozvao je uključene strane da izbegnu dalju eskalaciju i „stvore neophodne uslove za nastavak normalnog tranzita kroz moreuz“.

Američka strana je ranije objavila da je otvorila vatru na i zaplenila iranski teretni brod nakon što je pokušao da probije blokadu iranskih luka.

Iranska vojska je, zauzvrat, saopštila da brod dolazi iz Kine i najavila odmazdu za ono što je ocenila kao „oružano piratstvo američke vojske“.

