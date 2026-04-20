Svet

"Ponovo slepo prati Zapad" Lukašenko: Zelenski nije uspeo da se izbori

В. Н.

20. 04. 2026. u 09:13

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko kritikovao je Vladimira Zelenskog jer je ponovo krenuo putem militarizacije.

Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

- On (Zelenski) je ponovo krenuo putem militarizacije. Ponovo slepo prati Zapad koji će mu navodno dati novac i oružje - rekao je Lukašenko u intervjuu za RT.

Prema njegovim rečima, Zelenski nije bio u stanju da preokrene nacionalistički zanos u Ukrajini zbog svog neiskustva.

- Ali on je nije promenio (ukrajinsku politiku). Nije preokrenuo nacionalni zanos, nacionalizam kojem je bio izložen ukrajinski narod - objasnio je Lukašenko.

Predsednik Belorusije je primetio da Zelenski, zbog svog neiskustva, nije bio u stanju da upravlja mnogim procesima.

- I nacionalisti su pobedili. A on nije mogao s time da se izbori - naglasio je Lukašenko.

On je dodao da je i sam bio neiskusan kao Zelenski.

- Bio sam jednako zelen kao i on (Zelenski). Ali imao sam tlo pod nogama, određeno životno iskustvo. A on je imao predstavu. I oni su to, takođe, znali, Ukrajinci. Ali su ga izabrali. Istina, tamo je bilo teško da se izabere. Tamo su i kao alsternativa bili takvi. Izabrali su ga. I sada plaćaju za to. I plaćaju veoma visoku cenu. Stoga, nemam pravo da krivim ukrajinski narod. Neka Ukrajinci to rešavaju. Jer oni su krivi. Oni su demokratski izabrali ovog predsednika. Pa moraju i da odgovaraju za njega - rekao je Lukašenko.

Evropa ne želi da ratuje sa Rusijom i Belorusijom

Lukašenko smatra da Evropa ne želi da ratuje sa Belorusijom i Rusijom, uprkos svojoj retorici.

- Ne, to je nemoguće. U krajnjem slučaju, sada to ne žele. Šta će biti sutra? Vreme će pokazati. Jer svet je toliko turbulentan, toliko nepredvidiv, da nije jasno i ne zna se šta će se desiti sutra, a kamoli prekosutra. Oni ne žele sukob sa Belorusijom i Rusijom. Nikako. Ne verujem u to, bez obzira na retoriku - objasnio je Lukašenko.

Šef države je to objasnio činjenicom da Evropa trenutno ima loše odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i ako dođe do vojnog sukoba između Evropljana i Belorusije i Rusije, to bi moglo loše da se završi po njih.

Prema njegovim rečima, lideri susednih zemalja EU su besni i ne razmišljaju o budućnosti.

- Moramo… uspostaviti dobre odnose sa našim susedima. Kakvi god oni bili. Zato smo mi političari: da izaberemo određenu metodologiju, da izaberemo određeni plan za normalizaciju odnosa sa tim susedima. Da, često kažem... lideri ovih država, kako u Litvaniji, tako i u drugim zemljama — oni su poludeli. Poludeli su. Ne razmišljaju o budućnosti - istakao je Lukašenko.

Predsednik je napomenuo da političari tih zemalja rade u interesu bogatih. Umesto toga, Lukašenko ih je pozvao da misle o svom narodu.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
