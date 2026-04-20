"Ponovo slepo prati Zapad" Lukašenko: Zelenski nije uspeo da se izbori
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko kritikovao je Vladimira Zelenskog jer je ponovo krenuo putem militarizacije.
- On (Zelenski) je ponovo krenuo putem militarizacije. Ponovo slepo prati Zapad koji će mu navodno dati novac i oružje - rekao je Lukašenko u intervjuu za RT.
Prema njegovim rečima, Zelenski nije bio u stanju da preokrene nacionalistički zanos u Ukrajini zbog svog neiskustva.
- Ali on je nije promenio (ukrajinsku politiku). Nije preokrenuo nacionalni zanos, nacionalizam kojem je bio izložen ukrajinski narod - objasnio je Lukašenko.
Predsednik Belorusije je primetio da Zelenski, zbog svog neiskustva, nije bio u stanju da upravlja mnogim procesima.
- I nacionalisti su pobedili. A on nije mogao s time da se izbori - naglasio je Lukašenko.
On je dodao da je i sam bio neiskusan kao Zelenski.
- Bio sam jednako zelen kao i on (Zelenski). Ali imao sam tlo pod nogama, određeno životno iskustvo. A on je imao predstavu. I oni su to, takođe, znali, Ukrajinci. Ali su ga izabrali. Istina, tamo je bilo teško da se izabere. Tamo su i kao alsternativa bili takvi. Izabrali su ga. I sada plaćaju za to. I plaćaju veoma visoku cenu. Stoga, nemam pravo da krivim ukrajinski narod. Neka Ukrajinci to rešavaju. Jer oni su krivi. Oni su demokratski izabrali ovog predsednika. Pa moraju i da odgovaraju za njega - rekao je Lukašenko.
Evropa ne želi da ratuje sa Rusijom i Belorusijom
Lukašenko smatra da Evropa ne želi da ratuje sa Belorusijom i Rusijom, uprkos svojoj retorici.
- Ne, to je nemoguće. U krajnjem slučaju, sada to ne žele. Šta će biti sutra? Vreme će pokazati. Jer svet je toliko turbulentan, toliko nepredvidiv, da nije jasno i ne zna se šta će se desiti sutra, a kamoli prekosutra. Oni ne žele sukob sa Belorusijom i Rusijom. Nikako. Ne verujem u to, bez obzira na retoriku - objasnio je Lukašenko.
Šef države je to objasnio činjenicom da Evropa trenutno ima loše odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i ako dođe do vojnog sukoba između Evropljana i Belorusije i Rusije, to bi moglo loše da se završi po njih.
Prema njegovim rečima, lideri susednih zemalja EU su besni i ne razmišljaju o budućnosti.
- Moramo… uspostaviti dobre odnose sa našim susedima. Kakvi god oni bili. Zato smo mi političari: da izaberemo određenu metodologiju, da izaberemo određeni plan za normalizaciju odnosa sa tim susedima. Da, često kažem... lideri ovih država, kako u Litvaniji, tako i u drugim zemljama — oni su poludeli. Poludeli su. Ne razmišljaju o budućnosti - istakao je Lukašenko.
Predsednik je napomenuo da političari tih zemalja rade u interesu bogatih. Umesto toga, Lukašenko ih je pozvao da misle o svom narodu.
(Sputnjik)
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
