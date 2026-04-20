Fon der Lajenova upozorava Mađarsku: Vreme za EU sredstva ističe

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozvala je na brze reforme u Mađarskoj nakon izborne pobede opozicije, rekavši da je napredak ključan za otključavanje milijardi zamrznutih sredstava EU.

Govoreći na događaju povodom 80. godišnjice lista Die Zeit u nedelju, rekla je da bi oko 6,5 milijardi evra iz sredstava EU za oporavak od pandemije moglo biti izgubljeno ako Budimpešta ne ispuni uslove do kraja avgusta.

- Vremenski pritisak je „ogroman - rekla je, dodajući da je dva dana ranije poslala grupu visokih zvaničnika u Mađarsku da sarađuju sa timom pobednika izbora Petera Mađara kako bi sproveli neophodne reforme i investicije.

Sredstva su zadržana zbog zabrinutosti u vezi sa vladavinom prava pod odlazećim premijerom Viktorom Orbanom.

„Izuzetno stroga“: Fon der Lajen brani politiku zamrzavanja sredstava

Na pitanje da li je Brisel trebalo da zauzme stroži stav, fon der Lajen je rekla da je EU bila „izuzetno stroga“, zamrznuvši ukupno 17 milijardi evra – deficit za koji je rekla da opterećuje konkurentnost Mađarske i da se odražava na rezultat izbora.

Dodala je da EU mora pažljivo da se pridržava svojih ugovora kada nameće bilo kakve sankcije Orbanovoj vladi.

Fon der Lajen je rekla da Mađari „zaslužuju da dobiju ova evropska sredstva“ kada se ispune uslovi.

Pozivajući se na godine onoga što je opisala kao sistematsku opstrukciju Budimpešte, ona je takođe podržala udaljavanje od jednoglasnosti u spoljnopolitičkim odlukama EU, tvrdeći da blok mora biti u stanju da brzo deluje i osigura da se „glas Evrope čuje“.

