Zbog rizika od rata sa Iranom: UAE traže finansijsku podršku SAD

UJEDINjENI Arapski Emirati (UAE) započeli su razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o mogućoj finansijskoj podršci, odnosno obezbeđivanju finansijskog "oslonca" u slučaju da rat sa Iranom izazove dublju ekonomsku krizu, piše danas Volstrid džurnal (WSJ) pozivajući se na američke zvaničnike.

Guverner Centralne banke Emirata Halid Mohamed Balama izneo je ideju o uspostavljanju valutnog svop aranžmana tokom sastanaka prošle sedmice u Vašingtonu sa ministrom finansija SAD Skotom Besentom, kao i predstavnicima američkog Ministarstva finansija i Federalnih rezervi.

Emiratski zvaničnici istakli su da su do sada izbegli najteže ekonomske posledice sukoba, ali da bi im mogla biti potrebna finansijska podrška ukoliko se kriza produbi.

Razgovori, kako navodi WSJ, ukazuju na zabrinutost Emirata da bi rat mogao ozbiljno da ugrozi njihovu ekonomiju i status globalnog finansijskog centra, smanji devizne rezerve i odvrati investitore koji su tu zemlju do sada smatrali stabilnim i sigurnim tržištem.

Sukob je već oštetio naftnu i gasnu infrastrukturu Emirata, kao i njihovu mogućnost izvoza nafte tankerima kroz Ormuski moreuz, čime je ugrožen ključni izvor prihoda u dolarima.

Iako Emirati još nisu podneli formalni zahtev za svop aranžman, koji bi omogućiio jeftin pristup dolarima radi stabilizacije valute ili jačanja deviznih rezervi, predlog je u razgovorima sa američkom stranom predstavljen kao preventivna mera.

Istovremeno, pojedini zvaničnici navode da su predstavnici UAE ukazali da je odluka predsednika SAD Donalda Trampa o napadu na Iran uvukla njihovu zemlju u konflikt čije posledice još nisu sagledane.

Kako su naveli, u slučaju nedostatka dolara, Emirati bi mogli da budu primorani da u naftnim transakcijama koriste kineski juan ili druge valute, što bi, ocenjuje njujorški list, moglo da ima šire posledice po globalni finansijski sistem u kojem dolar ima dominantnu ulogu.

(Tanjug)

