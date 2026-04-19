Iranka uhapšena u SAD zbog sumnje da je trgovala oružjem u ime iranske vlade
IRANKA Šamim Mafi (44) uhapšena je danas na međunarodnom aerodromu Los Anđeles zbog sumnje da je trgovala oružjem u ime iranske vlade, saopštio je američki tužilac Centralnog okruga Kalifornije Bil Esajli.
Prema njegovim rečima, Mafi je optužena za posredovanje u prodaji dronova, bombi, upaljača za bombe i miliona metaka proizvedenih u Iranu, koji su zatim prodati Sudanu.
Ako bude osuđena, preti joj maksimalna kazna od 20 godina zatvora na saveznom nivou, javlja Skaj njuz.
Mafi je postala stalni stanovnik Sjedinjenih Američkih Država 2016. godine, a očekuje se da se sutra pojavi pred Okružnim sudom SAD u Los Anđelesu.
(Tanjug)
