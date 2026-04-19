Oglasio se Radev: Radićemo na formiranju stabilne vlade - novi izbori bili bi katastrofa
LIDER stranke "Progresivna Bugarska" Rumen Radev izjavio je, nakon što je u izlaznim anketama objavljeno da je ta stranka pobedila na danas održanim parlamentarnim izborima u Bugarskoj, da će raditi na formiranju stabilne vlade i da njegova stranka neće dozvoliti ponovne izbore, naglašavajući da bi to bilo "katastrofalno" za Bugarsku.
Radev je, prenosi bugarska agencija BTA, poručio novinarima da se nada da Bugarska neće biti primorana da ponovo ide na izbore.
- Učinićemo sve da sprečimo nove izbore. To bi bila katastrofa za Bugarsku. To bi značilo prelazak iz krize u krizu, a ono što treba da radimo jeste da naporno radimo na izlasku iz tih kriza - rekao je Radev.
On je dodao da je njegova stranka spremna za različite opcije kako bi Bugarska imala parlamentom izabranu i stabilnu vladu.
Na pitanje novinara da li je moguća manjinska vlada, Radev je rekao da će sve biti jasno nakon objavljivanja zvaničnih rezultata.
Radev je posebno istakao važnost reforme pravosuđa, naglasivši da je potrebno zameniti bugarski Visoki savet sudstva .
On je izrazio nadu da će, u saradnji sa drugim strankama doći do konkretnih promena u ovoj oblasti.
- Očekivanja su velika, a sa njima i nade, što nosi veliku odgovornost - istakao je Radev.
Prema poslednjim rezultatima izlaznih anketa agecije Trend, "Progresivna Bugarska" osvojila je više od 38 odsto glasova.
Koalicija GERB-SDS Bojka Borisova druga je sa 15,9 odsto glasova. Sledi lista "Nastavljamo promene - Demokratska Bugarska" sa 14,1 odsto, Pokret za prava i slobode (DPS) sa 8,4 odsto, kao i "Vazraždane" sa 4,9 odsto, navode bugarske Novinite.
Koalicija "BSP - Ujedinjena levica" osvojila je 4,1 odsto glasova, čime prelazi izborni prag.
(Tanjug)
Preporučujemo
Vučić razgovarao sa Radevim: Čestitao sam mu izborni uspeh i pobedu u Bugarskoj
19. 04. 2026. u 20:13
Bugarska na prekretnici: Da li će Rumen Radev postati novi „kočničar“ Brisela?
19. 04. 2026. u 17:09
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
