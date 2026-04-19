Oglasio se Radev: Radićemo na formiranju stabilne vlade - novi izbori bili bi katastrofa

LIDER stranke "Progresivna Bugarska" Rumen Radev izjavio je, nakon što je u izlaznim anketama objavljeno da je ta stranka pobedila na danas održanim parlamentarnim izborima u Bugarskoj, da će raditi na formiranju stabilne vlade i da njegova stranka neće dozvoliti ponovne izbore, naglašavajući da bi to bilo "katastrofalno" za Bugarsku.

Foto: Tanjug/AP Photo/Valentina Petrova

Radev je, prenosi bugarska agencija BTA, poručio novinarima da se nada da Bugarska neće biti primorana da ponovo ide na izbore.

- Učinićemo sve da sprečimo nove izbore. To bi bila katastrofa za Bugarsku. To bi značilo prelazak iz krize u krizu, a ono što treba da radimo jeste da naporno radimo na izlasku iz tih kriza - rekao je Radev.

On je dodao da je njegova stranka spremna za različite opcije kako bi Bugarska imala parlamentom izabranu i stabilnu vladu.

Na pitanje novinara da li je moguća manjinska vlada, Radev je rekao da će sve biti jasno nakon objavljivanja zvaničnih rezultata.

Radev je posebno istakao važnost reforme pravosuđa, naglasivši da je potrebno zameniti bugarski Visoki savet sudstva .

On je izrazio nadu da će, u saradnji sa drugim strankama doći do konkretnih promena u ovoj oblasti.

- Očekivanja su velika, a sa njima i nade, što nosi veliku odgovornost - istakao je Radev.

Prema poslednjim rezultatima izlaznih anketa agecije Trend, "Progresivna Bugarska" osvojila je više od 38 odsto glasova.

Koalicija GERB-SDS Bojka Borisova druga je sa 15,9 odsto glasova. Sledi lista "Nastavljamo promene - Demokratska Bugarska" sa 14,1 odsto, Pokret za prava i slobode (DPS) sa 8,4 odsto, kao i "Vazraždane" sa 4,9 odsto, navode bugarske Novinite.

Koalicija "BSP - Ujedinjena levica" osvojila je 4,1 odsto glasova, čime prelazi izborni prag.

(Tanjug)

