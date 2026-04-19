Zvaničnica Emirata: Preko 90 odsto meta iranskih napada je civilna infrastruktura

MINISTARKA Ujedinjenih Arapskih Emirata za međunarodnu saradnju Reem Al Hašimi izjavila je danas da je ta zemlja pogođena sa preko 2.800 raketa i dronova u prvih 40 dana američko-izraelskog rata protiv Irana, dodajući da je preko 90 odsto meta iranskih napada činila civilna infrastruktura.

Al Hašimi je u emisiji na američkoj tv mreži ABC kazala da Iran nastoji da uništi “model prosperiteta i tolerancije” koji postoji u Emiratima.

-Koristili smo naše naftno bogatstvo da izgradimo ekonomsku silu. Oni su svoje bogatstvo koristili za ozloglašene nuklearne programe, za rakete, dronove, proksije, rekla je ministarka.

Ona je navela da, dok su Emirati pokušavali da postanu i postali međunarodni, globalni, odgovorni igrač, Iran je “prognana država”.

-Oni su želeli da slome taj naš model, ali su potcenili našu odlučnost, kazala je zvaničnica.

UAE su se suočili sa nizom napada iz Irana otkako su SAD i Izrael pokrenuli zajedničke napade na tu zemlju krajem februara.

Iako se ova zalivska država, kao i mnogi njeni susedi, u početku protivila ratu, od tada je promenila ton, dok razmatra kako da izbegne izbijanje većeg regionalnog sukoba, navodi biselski portal Politiko.

Na pitanje da li se slaže sa procenom predsednika SAD Donalda Trampa da je došlo do promene režima u Iranu, Al Hašimi je izrazila skepticizam da se iransko rukovodstvo značajno promenilo.

-Znam da su se ličnosti promenile. Trenutno imate različite ljude, ali kako je to promenilo karakter Revolucionarne garde, to tek treba da se vidi. Situacija, ipak, trenutno baš ne obećava, kazala je ona.

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje