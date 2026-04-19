Američki mediji: Iranska delegacija će u utorak stići u Pakistan na razgovore sa SAD
IRANSKA delegacija će u utorak stići u Pakistan na razgovore sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, izjavili su danas neimenovani iranski izvori za CNN, dok su izvori iranske agencije Tasnim naveli Iran još nije odlučio da pošalje pregovarački tim i da sve dok postoji američka pomorska blokada, neće biti pregovora.
Izvori CNN-a su naveo da će iranski tim biti isti kao tokom poslednje runde pregovora, kada su se u delegaciji nalazili ministar spoljnih poslova Abas Arakči i predsednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.
Rekli su i da Iranci očekuju da će u sredu biti objavljeno simbolično zajedničko saopštenje o produženju prekida vatre.
Izvori su dodali da bi, potom, ukoliko sve bude išlo kao što je planirano i američki predsednik Donald Tramp pristane da ode u Islamabad, iranski predsednik Masud Pezeškijan takođe doputovao u taj grad i da bi bio bi održan zajednički sastanak predsednika na kojem bi oni potpisali zajedničku “Islamabadsku deklaraciju”.
Tokom razgovora, održanih na visokom nivou u pakistanskoj prestonici prošlog vikenda nije postignut dogovor.
(Tanjug)
Preporučujemo
I Iran i SAD blokirali Ormuz: Evo koje su razlike u merama
19. 04. 2026. u 16:40
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
