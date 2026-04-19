Američki mediji: Iranska delegacija će u utorak stići u Pakistan na razgovore sa SAD

IRANSKA delegacija će u utorak stići u Pakistan na razgovore sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, izjavili su danas neimenovani iranski izvori za CNN, dok su izvori iranske agencije Tasnim naveli Iran još nije odlučio da pošalje pregovarački tim i da sve dok postoji američka pomorska blokada, neće biti pregovora.

Izvori CNN-a su naveo da će iranski tim biti isti kao tokom poslednje runde pregovora, kada su se u delegaciji nalazili ministar spoljnih poslova Abas Arakči i predsednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.

Rekli su i da Iranci očekuju da će u sredu biti objavljeno simbolično zajedničko saopštenje o produženju prekida vatre.

Izvori su dodali da bi, potom, ukoliko sve bude išlo kao što je planirano i američki predsednik Donald Tramp pristane da ode u Islamabad, iranski predsednik Masud Pezeškijan takođe doputovao u taj grad i da bi bio bi održan zajednički sastanak predsednika na kojem bi oni potpisali zajedničku “Islamabadsku deklaraciju”.

Tokom razgovora, održanih na visokom nivou u pakistanskoj prestonici prošlog vikenda nije postignut dogovor.

