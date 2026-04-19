Iranski predsednik besan na Trampa: Ko je on da nam zabrani pravo na nuklearni program?

AMERIČKA administracija nikada nije dobila pravo da liši Iran mogućnosti da razvija nuklearnu energiju, izjavio je iranski predsednik Masud Pezeškijan, prenosi agencija TASS.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Američki predsednik kaže da Iran ne treba da koristi svoja nuklearna prava, ali ne objašnjava zašto. I ko je on na ovom svetu da narodu uskrati njegova legitimna prava? Sa stanovišta ljudskih principa, svaka slobodna osoba, bez obzira na religiju, veroispovest, rasu ili etničku pripadnost, mora da uživa svoja neotuđiva prava, a mi takođe zahtevamo da se prema svim narodima postupa pravedno i iskreno u međunarodnom sistemu - rekao je iranski predsednik, a citira ga njegova pres-služba na Telegramu.

Američki predsednik Donald Tramp je ranije izvestio da su se američka i iranska delegacija navodno složile oko većine problematičnih pitanja u Islamabadu, ali da je nuklearno pitanje ostalo nerešeno.

Dodao je da Iran nije odustao od svojih "nuklearnih ambicija".

S druge strane, sekretar za štampu ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je u intervjuu za "Indija Tudej" da Iran, kao i svaka druga zemlja, treba da ima pravo na mirnodopsku nuklearnu energiju.

Iran je počeo da razvija svoj nuklearni program pedesetih godina prošlog veka tokom vladavine šaha Mohameda Reze Pahlavija, uz podršku SAD.

Godine 1958, zemlja je postala članica Međunarodne agencije za atomsku energiju, a Teheran je potpisao Sporazum o neširenju nuklearnog oružja 1968. i ratifikovao ga 1970.

Nakon svrgavanja šahovog režima 1979. i proglašenja islamske republike, nuklearni program je zaustavljen dok vlasti nisu nastavile razvoj nuklearne tehnologije krajem osamdesetih godina prošlog veka.

Od 2003. godine, Iran je pod fatvom (verskom presudom) bivšeg vrhovnog vođe Islamske Republike, ajatolaha Alija Hamneija, koja zabranjuje razvoj nuklearnog oružja.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja