Vens neće predvoditi pregovore sa Iranom: Tramp objasnio zašto

AMERIČKI potpredsednik Džej Di Vens neće predvoditi delegaciju Sjedinjenih Američkih Država na novim pregovorima sa Iranom u Pakistanu, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp.

- To je samo zbog bezbednosti. Džej Di je sjajan - rekao je Tramp za ABC njuz, navodeći razlog zašto Vens ne putuje u Islamabad, prenosi Tajms of Izrael.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama rekao da će njegovi predstavnici u ponedeljak uveče stići u Islamabad, na još jednu rundu pregovora sa Iranom. Novinarka Njujork posta Kejtlin Durnbos objavila je na mreži X da joj je Američki predsednik Donald Tramp potvrdio da će u delegaciji biti i izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner.

Ranije danas su američki izaslanik pri Ujedinjenim nacijama Majk Volc i ministar energetike Kris Rajt sugerisali da će Vens voditi američku delegaciju na pregovorima u Islamabadu. Džej Di Vens je predvodio američku delegaciju na prvim pregovorima u Islamabadu, koji su održani 11. aprila.

GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...