Tramp potvrdio: Evo kad će se održati druga runda pregovora sa Iranom

AMERIČKI potpredsednik Džej Di Vens predvodiće delegaciju Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima sa Iranom u Islamabadu, rekao je danas američki ambasador u Ujedinjenim nacijama Majk Volc.

Istovremeno, novinarka Njujork posta Kejtlin Durnbos objavila je na mreži X da joj je Američki predsednik Donald Tramp potvrdio da će u delegaciji biti i izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner. Tramp je prethodno rekao da će se održati druga runda pregovora u Islamabadu, kao i da će američki pregovarači otići sutra u glavni grad Pakistana.

Vens je takođe predvodio američku delegaciju u neuspešnoj prvoj rundi pregovora nakon što je Teheran insistirao da se on uključi zbog toga što ga smatra protivnikom rata, preneo je Rojters.

Tramp je ponovio danas pretnju da će onesposobiti iranske elektrane i mostove, ukoliko iranski režim ne postigne dogovor o okončanju rata i optužio Iran da je prekršio dvonedeljno primirje.

- Nudimo veoma fer i razuman dogovor i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako to ne urade, Sjedinjene Američke Države će uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu. Nema više gospodina finog - naveo je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Rekao je da će Iran brzo i lako pasti, kao i da će mu, ako Iran ne prihvati dogovor, biti čast da uradi, kako je naveo, "ono što mora da se uradi, što je trebalo da se urade Iranu drugi (američki) predsednici za poslednjih 47 godina".

- Vreme je da se iranska mašina za ubijanje zaustavi - poručio je Tramp.

On je optužio Iran da je u subotu prekršio dogovor o dvonedeljnom prekidu vatre ponovnim zatvaranjem Ormuskog moreuza, što je uključivalo i napade na nekoliko brodova.

GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...