Dve američke "zveri" sletele blizu Islamabada: Ovo znači samo jedno!

DVA američka teška transportna aviona, C-17 Gloubmasters, sletela su u vazduhoplovnu bazu Nur Kan u Ravalpindiju, blizu pakistanskog glavnog grada, Islamabada.

Ovim sletanjem aviona, smatraju izvori, najavljeni su pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Pregovori bi verovatno bili održani pre petka, izjavila su danas dva pakistanska bezbednosna izvora.

Kao poslednji razlog zašto veruju da će pregovori delegacija SAD i Irana biti održani pre petka, izvori su naveli to što iz hotela Serena i Meriot u Islamabadu posetioci samo odlaze, "a nove rezervacije nisu dozvoljene do petka".

Prva runda pregovora između SAD i Irana održana je u hotelu Serena u Islamabadu 11. aprila.

(Tanjug)