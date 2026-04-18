Hezbolah spustio loptu: Navodi 5 uslova za dugoročni prekid vatre sa Izraelom

GENERALNI sekretar Hezbolaha Naim Kasem izneo je pet ključnih uslova za miran razvoj situacije nakon primirja između Izraela i Libana.

U saopštenju koje su preneli lokalni mediji, naglasio je da bi oni trebalo da budu osnova svakog budućeg mirovnog sporazuma sa Izraelom.

Zahtevi uključuju trajni prekid svih oblika neprijateljstava na teritoriji Libana, uključujući vazdušne, kopnene i pomorske operacije, zatim povlačenje izraelskih snaga sa okupiranih teritorija na međunarodno priznate granice, oslobađanje zatvorenika i povratak stanovništva u pogranična sela i gradove.

Kritika Vašingtona

Kao važan element pomenuo je obnovu zemlje uz podršku arapskih i međunarodnih partnera, ali uz odgovornost same države.

Kasem je oštro kritikovao dokument o primirju koji je objavio Stejt department SAD na početku desetodnevne pauze u sukobu, ističući da iako su ga potpisale izraelska i libanska vlada, on „nema praktičnu vrednost“ i da predstavlja uvredu za Liban.

Dodao je da je Hezbolah, organizacija koju podržava Iran, spreman za „najviši nivo saradnje“ sa libanskim vlastima i da želi da otvori novo poglavlje.

Međutim, naglasio je da prekid vatre mora da znači potpuni prekid svih neprijateljskih aktivnosti.

- Pošto ne verujemo ovom neprijatelju, borci otpora će ostati na terenu sa prstom na okidaču i odgovoriće srazmerno na svako kršenje - rekao je.

Takođe je naglasio da prekid vatre ne može biti jednostrani, već ga moraju poštovati obe strane kako bi imao stvarni uticaj i osigurao stabilnost u regionu.

BONUS VIDEO:

RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje



