Iran saopštio: Akcije SAD koje ometaju kontrolu Ormuskog moreuza smatramo kršenjem primirja

SVAKU akciju američkih snaga koja ometa iransku kontrolu Ormuskog moreuza, uključujući uklanjanje mina, Iran smatra kršenjem primirja, saopštio je danas predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.

Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

-Amerikanci su poslednjih dana objavili svoju blokadu, to je nepromišljena i pogrešna odluka. Nemoguće je da, ako mi ne možemo da prođemo Ormuskim moreuzom, to mogu da čine drugi. Ako SAD ne ukinu svoju blokadu, tranzit kroz Ormuski moreuz sigurno će biti ograničen, rekao je Kalibag, a prenosi Njujork tajms pozivajući se na iranske medije.

Prethodno je Iranska revolucionarna garda (IRGC) saoštila da će od večeras Ormuski moreuz ostati zatvoren zbog američkog kršenja primirja.

U saopštenju je IRGC navela da je nekoliko brodova u petak prošlo kroz Ormuski moreuz, ali da “zbog kršenja uslova prekida vatre, američki neprijatelj nije ukinuo pomorsku blokadu iranskih brodova i luka“.

-Stoga će od večeras Ormuski moreuz biti zatvoren dok se ova blokada ne ukine, dodaje se u saopštenju.

Iranska revolucionarna garda je istovremeno upozorila da nijedan brod ne sme da se pomeri sa svog sidrišta u Persijskom zalivu i Omanskom moru, a približavanje Ormuskom moreuzu smatraće se saradnjom sa neprijateljem, dok će brod koji prekrši ove uslove biti meta napada.

(Tanjug)

