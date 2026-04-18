To je terorizam! Ukrajinska SBU o današnjoj pucnjavu u Kijevu

ISTRAŽITELjI ukrajinske službe bezbednosti okarakterisali su današnju pucnjavu u Kijevu u kojoj je najmanje šestoro ljudi ubijeno, a najmanje 14 ranjeno, kao teroristički čin, istakavši da je istraga i dalje u toku, prenosi Ukrinform.

Odvojeno, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski istakao je da broj povređenih i ubijenih može porasti, ističući da je među povređenima i 12-godišnji dečak.

Govoreći o napadaču koji je tokom policijske akcije ubijen, Zelenski je rekao da on nije prethodno krivično osuđivan, kao i da je dugo živeo u ukrajinskoj Donejckoj oblasti.

-Sve što se može znati o njemu i zašto je to uradio sada se otkriva. Svaki detalj mora biti proveren. Istražitelji imaju nekoliko verzija. Biće provereni svi njegovi elektronski uređaji, telefon, sve komunikacije. Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko, Služba bezbednosti Ukrajine i generalni tužilac Ukrajine Ruslan Kravčenko obavestiće javnost. Sve proverene informacije moraju biti dostavljene našem narodu, rekao je Zelenski.

Ranije danas, muškarac naoružan automatskim oružjem otvorio je vatru na prolaznike na ulici u kijevskom okrugu Demivka, zatim je ušao u supermarket u okrugu Goloseivski, gde je uzeo taoce, odakle je nastavio pucnjavu.

On je ubijen na licu mesta, tokom pokušaja policije da ga uhapsi.

Reč je o Dmitiju Vailjeviču Vasilčenkovu, 58-godišnjem muškarcu rođenom u Moskvi.

Lokalni mediji preneli su da je on pred pucnjavu zapalio svoj stan.

(Tanjug)

