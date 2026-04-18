Izraelski mediji: Zaseda Trampov ratni kabinet

AMERIČKI predsednik Donald Tramp upravo drži sastanak sa svojim najvišim savetnicima o najnovijem iranskom zatvaranju Ormuskog moreuza, javio je izraelski Kanal 12.

Foto: Veštačka inteligencija, Depositphotos/stuartmiles, Jim WATSON/AFP/Profimedia

Iran je ranije danas brzo promenio odluku o ponovnom otvaranju Ormuza, koju je doneo u petak, i opet uveo ograničenja plovidbe kroz ovaj strateški prolaz nakon što su Sjedinjene Američke Države saopštile da neće okončati svoju blokadu moreuza za brodove koji idu do ili iz iranskih luka.

U.S. President Donald J. Trump convened a meeting in the White House Situation Room on Saturday morning to discuss the renewed crisis around the Strait of Hormuz and negotiations with Iran, with attendees including Vice President JD Vance, Secretary of State Marco Rubio, Defense… pic.twitter.com/fHbWqJ2D4P — OSINTdefender (@sentdefender) April 18, 2026

Kako se navodi, Tramp je proteklih dana vodio telefonske razgovore sa komandantom Generalštaba pakistanske vojske, Asimom Munirom, kao i sa iranskim zvaničnicima.

Kanal 12 je takođe podsetio da je Iran zapretio da će nastaviti da gađa Izrael raketama ukoliko ne bude primirja između te zemlje i pokreta Hezbolah u Libanu.

Izrael i Liban su u četvrtak uveče postigli sporazum o desetodnevnom primirju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje