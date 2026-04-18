Iranski komandant izneo detalje: Evo koliko su dronova presreli i oborili

VISOKI iranski vojni zvaničnik Amir Alireza Elhami saopštio je danas da su vazdušne snage te zemlje uspešno presrele 170 neprijateljskih dronova tokom američko-izraelske agresije na Iran, prenela je iranska televizija Press.

Foto: Printskrin/X/Ali Haydar 313

Elhami je preneo svoju čestitku iranskoj naciji, napominjući da ovaj dan “ne pripada samo vojsci već i celom iranskom narodu“.

On je dodao da su među oborenim dronovima i sofisticirani izviđački dronovi kao što su Hermes 900, MQ-9 i Heron, opremljeni oružjem za samoodbranu i visokotehnološkim mogućnostima nadzora.

Komandant je naveo da je značajno dostignuće i presretanje naprednog američkog izviđačkog aviona MQ-4 tipa C iznad Persijskog zaliva, što je, kako tvrdi, uspeh koji je ubrzo doveo do priznanja SAD o sposobnostima iranske protivvazdušne odbrane.

Prema rečima Elhamija, pored dronova, neutralisani su i brojni napredni neprijateljski borbeni avioni, uključujući F-35, F-15, F-16, F-18 i A-10.

Iranski zvaničnik je dalje napomenuo da su iranske kopnene, vazdušne i pomorske snage uložile maksimalne napore u zaštiti kopnenih, vazdušnih i morskih granica zemlje, pozivajući narod da ostane nepokolebljiv u svojoj podršci pripadnicima iranskih oružanih snaga.

Odgovarajući na tvrdnje neprijatelja u vezi sa uništavanjem iranskih kapaciteta protivvazdušne odbrane, Elhami je postavio pitanje: - Ko je onda odgovoran za uništenje 170 vrsta neprijateljskih dronova i obaranje neprijateljskih borbenih aviona?” - prenela je Press tv.

Dvonedeljni prekid vatre postignut je 8. aprila, nakon čega su usledili pregovori u Islamabadu, gde je Iran predložio plan od 10 tačaka kojim se traži povlačenje američkih trupa i ukidanje sankcija, navodi TV Press.

(Tanjug)

