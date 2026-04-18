Oglasio se Hezbolah: Negira umešanost u napad na mirovne snage UN u južnom Libanu
LIBANSKA militantna grupa Hezbolah negirala je danas bilo kakvu vezu sa jutrošnjim napadom na mirovne snage Ujedinjenih nacija u južnom Libanu (UNIFIL), u kojem je poginuo jedan francuski mirovnjak, a ranjena su trojica.
- Poričemo bilo kakvu vezu sa incidentom koji se dogodio sa snagama UNIFIL-a u oblasti Gandurije u Bint Džbejlu. Pozivamo na oprez prilikom donošenja presuda u vezi sa incidentom dok se ne završi istraga libanske vojske - navodi se u saopštenju Hezbolaha, koje prenosi Al Džazira.
UNIFIL je ranije danas osudio "namerni napad" na pripadnike mirovnih snaga, koji su uklanjali postavljene mine.
Francuski predsednik Emanuel Makron saopštio je da je francuski vojnik iz sastava UNIFIL-a poginuo na jugu Libana, dok su trojica ranjena, navodeći da je za napad najverovatnije odgovoran Hezbolah.
Makron je naglasio da Francuska zahteva da libanske vlasti odmah uhapse odgovorne.
(Tanjug)
