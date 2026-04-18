Kako će Teheran da odgovori? Tramp juri iranske brodove po celom svetu
SJEDINjENE Američke Države proširuju svoju kampanju ograničavanja plovidbe za iranske brodove na ceo svet, a njihove mete će biti brodovi koji prevoze iransku naftu van Persijskog zaliva, kao i brodovi koji prevoze oružje koje bi moglo da završi u toj zemlji, saopštili su danas američki zvaničnici.
Zvaničnici su za Volstrit džurnal (WSJ) rekli da se američka vojska sprema da se u narednim danima ukrcava na tankere za prevoz nafte povezane sa Iranom, i da zapleni komercijalne brodove te zemlje u međunarodnim vodama.
U odgovor na iransku blokadu Ormuskog moreuza za brodove koje je Iran označio da dolaze iz "nepriajteljskih" zemalja, SAD su ranije uvele blokadu istog moreuza za brodove koji dolaze iz, ili idu u iranske luke.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Komentari (0)