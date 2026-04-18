Ormuz ne miruje: Dva indijska broda napadnuta tokom prelaska moreuza

DVA broda pod indijskom zastavom, koja su prevozila sirovu naftu, bili su danas meta napada prilikom pokušaja prolaska kroz Ormuski moreuz, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Indije.

U saopštenju se navodi da je ambasador Irana u Nju Delhiju, Mohamed Fatali zbog toga pozvan na sastanak sa indijskim ministrom spoljnih poslova Vikramom Misrijem, koji je izrazio duboku zabrinutost zbog incidenta, prenosi Rojters.

Misri je pozvao iranskog ambasadora da prenese stavove Indije vlastima u Iranu, i da što pre nastavi proces olakšavanja prelaska brodova koji idu ka Indiji, preko Ormuskog moreuza.

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja