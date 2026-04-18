Svet

Pogledajte - Specijalci opkolili centar Kijeva: Čuju se pucnji ima žrtava (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 04. 2026. u 17:23

U PUCNjAVI u supermarketu u Kijevu danas je poginula najmanje jedna osoba, a nekoliko je ranjeno, saopštila je policija, dok je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao da je u toku akcija policije koja pokušava da uhapsi muškarca koji je otvorio vatru i koji se još uvek nalazi u supermarketu.

Погледајте - Специјалци опколили центар Кијева: Чују се пуцњи има жртава (ВИДЕО)

Foto t.me/RVvoenkor/113352?single

Gradonačelnik Kličko je u objavi na Telegramu kazao da je među povređenima i jedno dete, prenosi Ukrinform.

Prema izvštajimasa društvenih mreža ima najmanje 5 ubijenih i desetak ranjenih.

-Među povređenima na ulici u Goloseivskom okrugu je dete. Lekari ga prevoze u bolnicu. Ranjeni odrasli se pregledaju i pruža im se pomoć na licu mesta, rekao je Kličko.

On je kazao da je u toku akcija policije koja pokušava da uhapsi muškarca koji je otvorio vatru i koji se još nalazi u supermarketu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!

