Pogledajte - Specijalci opkolili centar Kijeva: Čuju se pucnji ima žrtava (VIDEO)
U PUCNjAVI u supermarketu u Kijevu danas je poginula najmanje jedna osoba, a nekoliko je ranjeno, saopštila je policija, dok je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao da je u toku akcija policije koja pokušava da uhapsi muškarca koji je otvorio vatru i koji se još uvek nalazi u supermarketu.
Gradonačelnik Kličko je u objavi na Telegramu kazao da je među povređenima i jedno dete, prenosi Ukrinform.
Prema izvštajimasa društvenih mreža ima najmanje 5 ubijenih i desetak ranjenih.
-Među povređenima na ulici u Goloseivskom okrugu je dete. Lekari ga prevoze u bolnicu. Ranjeni odrasli se pregledaju i pruža im se pomoć na licu mesta, rekao je Kličko.
On je kazao da je u toku akcija policije koja pokušava da uhapsi muškarca koji je otvorio vatru i koji se još nalazi u supermarketu.
(Tanjug)
