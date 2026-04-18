RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski laže kada govori o navodnoj šteti na naftovodu Družba, koji prolazi preko dela ukrajinske teritorije.

Lavrov je na Diplomatskom forumu u Antaliji rekao i da očekuje da će Zelenski nastaviti da laže o navodnoj šteti na naftovodu Družba, prenosi TASS.

On je podsetio da je mađarski premijer Viktor Obran sprečio Evropsku komisiju da Kijevu obezbedi kredit od 90 miliona evra, i da je rekao da će podržati odluku čim Zelenski otvori naftovod Družba.

- Ali Zelenski ga još nije otvorio i lagaće, ne sumnjam, da je naftovod oštećen - kazao je on. Ruski ministar spoljnih poslova podsetio je da se "ova priča vuče već dva meseca", i da je Orban, zajedno sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, morao da uloži značajan napor da "bukvalno natera Evropsku komisiju da ljubazno zamoli Zelenskog da dozvoli stručnjacima Evropske komisije da dođu i vide da li je naftovod Družba zaista oštećen.

Ukrajina je saopštila da je naftovod Družba oštećen u ruskom napadu krajem januara, od kada je prekinuto snabdevanje Mađarske i Slovačke ruskim energentima preko tog naftovoda.

