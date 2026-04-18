Spremni smo da nanesemo gorke poraze neprijatelju: Oglasio se iznenada Modžtaba Hamnei

М.А.С.

18. 04. 2026. u 14:04

VRHOVNI vođa Irana Modžtaba Hamnei izjavio je danas da je iranska "hrabra mornarica takođe spremna da nanese nove gorke poraze svojim neprijateljima".

Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Hamnei je u saopštenju povodom godišnjice stvaranja Islamske Republike Iran, koja se obeležava 1. aprila i rođendana svog pokojnog oca, bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, u saopštenju na Telegramu, pohvalio iransku vojsku u odbrani te zemlje od napada Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Skaj njuz.

 Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije da je iranska mornarica uglavnom onesposobljena u američkim napadima.

 Modžtaba Hamnei je izabran za vrhovnog vođu Irana nakon što je njegov otac ubijen u američkom napadu na početku rata, 28. februara.

Veruje se da je Modžtaba Hamnei povređen u tom napadu, a on od tada nije viđen niti se obratio u javnosti, dok se njegova saopštenja prosleđuju samo u pisanoj formi, ili se čitaju naglas.

(Sputnjik)

