Spremni smo da nanesemo gorke poraze neprijatelju: Oglasio se iznenada Modžtaba Hamnei
VRHOVNI vođa Irana Modžtaba Hamnei izjavio je danas da je iranska "hrabra mornarica takođe spremna da nanese nove gorke poraze svojim neprijateljima".
Hamnei je u saopštenju povodom godišnjice stvaranja Islamske Republike Iran, koja se obeležava 1. aprila i rođendana svog pokojnog oca, bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, u saopštenju na Telegramu, pohvalio iransku vojsku u odbrani te zemlje od napada Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Skaj njuz.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije da je iranska mornarica uglavnom onesposobljena u američkim napadima.
Modžtaba Hamnei je izabran za vrhovnog vođu Irana nakon što je njegov otac ubijen u američkom napadu na početku rata, 28. februara.
Veruje se da je Modžtaba Hamnei povređen u tom napadu, a on od tada nije viđen niti se obratio u javnosti, dok se njegova saopštenja prosleđuju samo u pisanoj formi, ili se čitaju naglas.
(Sputnjik)
Pogodio ga iranski dron: Zatvara se simbol Dubaija na 18 meseci - gotovo 2 godine katanac na Burdž el Arab (VIDEO)
15. 04. 2026. u 19:10 >> 19:30
Potpuna blokada Irana: Amerikanci objavili da su ostvarili "pomorsku superiornost"
15. 04. 2026. u 08:44
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
