Ukrajinski ministar spoljnih poslova: Zelenski spreman da se sastane sa Putinom

UKRAJINSKI ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je danas da je predsednik te zemlje Volodimir Zelenski spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali ruska strana izbegava takav susret.

Cornelius Poppe/NTB via AP

Zelenski je spreman da se sastane sa Putinom. Pitanje je zašto se krije", rekao je Sibiha na marginama Diplomatskog foruma u Antaliji, preneo je RBK Ukrajina.

Ukrajinski zvaničnici ranije su naveli da je Kijev spreman za sastanak Zelenskog i Putina u Turskoj, uz učešće predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana.

Zelenski je ranije poručio da bi tokom naredne runde pregovora trebalo dogovoriti susret na nivou lidera, jer se, prema njegovim rečima, ključne odluke o teritorijalnim pitanjima mogu doneti upravo u tom formatu.

(Tanjug)