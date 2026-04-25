DANAS je 56. dan sukoba na Bliskom istoku. Očekuje se da će američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner danas u Pakistanu učestvovati u razgovorima sa Iranom. Teheran negira da postoje planovi za direktne pregovore sa američkim timom u Islamabadu, gde se iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči sastajao sa pakistanskim zvaničnicima. Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će Iran dati ponudu SAD.

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči sastao se u Islamabadu sa komandantom pakistanske vojske feldmaršalom Asimom Munirom, tokom posete usmerene na konsultacije o regionalnoj bezbednosti i posredničkim naporima, prenela je agencija Tasnim. Arakči je u Pakistan stigao kako bi razgovarao sa visokim zvaničnicima, a dočekao ga je zamenik premijera i ministar spoljnih poslova Pakistana Muhamed Išak Dar. Tokom posete planirani su razgovori o ulozi Pakistana u posredovanju i naporima za okončanje, kako je navedeno, agresivnog rata i uspostavljanje mira u regionu.

Nakon posete Pakistanu, Arakči će, prema planu, otputovati u Oman i Rusiju radi daljih diplomatskih konsultacija. Ulice u Islamabadu su zatvorene zbog mogućih pregovora između Irana i SAD i javni prevoz je obustavljen, preneli su mediji.

Iranske diplomate su napomenule da razgovori sa SAD nisu planirani.

Mediji prenose da su najmanje 43 kontejnerska broda deset najvećih svetskih brodarskih kompanija i dalje je zaglavljena u Persijskom zalivu na Bliskom istoku.

Iran zapretio Americi: Imamo odgovor ako se nastavi blokada luka

Iranske oružane snage saopštile su danas da su spremne da odgovore Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko se nastavi blokada iranskih luka, upozoravajući na moguće posledice po američke snage u regionu.

Centralna komanda "Hazrat Hatam al-Anbija" saopštila je da oružane snage raspolažu "većom snagom i spremnošću nego ranije" za odbranu suvereniteta, teritorije i nacionalnih interesa.

"Spremni smo i odlučni, dok pratimo ponašanje i kretanje neprijatelja u regionu i nastavljamo da upravljamo i kontrolišemo strateški moreuz Ormuz, da nanesemo još teže gubitke američkim i cionističkim neprijateljima u slučaju nove agresije", dodaje se u saopštenju.

Četiri osobe poginule u izraelskim napadima na Liban

Četiri osobe su poginule u izraelskim napadima na jugu Libana, javila je libanska državna novinska agencija.

U petak je šest ljudi poginulo u Libanu, što je najsmrtonosniji izraelski napad posle nedavno produženog primirja.

Šef iranske diplomatije pozdravio posredničke napore Pakistana

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je, nakon razgovora sa zvaničnicima u Islamabadu, pohvalio posredničke napore Pakistana za održavanje nastavka pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o postizanju trajnog mira.

Arakči je rekao da je o "najnovijim dešavanjima u vezi sa prekidom vatre" između SAD i Irana razgovarao sa komandantom pakistanske vojske, feldmaršalom Asimom Munirom. On je dodao da su pakistanska vlada, a posebno feldmaršal Asim Munir, zaslužni "za uspostavljanje prekida vatre" i napore za okončanje rata.

Arakči preneo pakistanskim posrednicima zahteve Irana u pregovorima sa SAD

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči preneo je pakistanskim zvaničnicima tokom posete Islamabadu zahteve Teherana u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i rezerve prema zahtevima Vašingtona, izjavio je pakistanski izvor uključen u razgovore, preneli su mediji.

Kako je juče saopštila Bela kuća, izaslanici predsednika SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner trebalo bi da stignu u Pakistan radi razgovora u vezi sa Iranom.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei rekao je sinoć da nije planiran sastanak iranske i američke delegacije u Islamabadu.

Iran ponovo uspostavio komercijalne letove iz Teherana

Iran je ponovo uspostavio komercijalne međunarodne letove sa glavnog aerodroma u Teheranu, prvi put nakon oko dva meseca prekida izazvanog sukobom sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Prema navodima državne televizije, letovi sa aerodroma Imam Homeini ponovo su uspostavljeni ka više destinacija, uključujući Istanbul, Maskat i Medinu, prenose mediji.

Iran je ranije delimično otvorio svoj vazdušni prostor nakon primirja sa SAD, kojim su obustavljene borbe između dve strane.

Ovo otvaranje je usledilo u trenutku diplomatske aktivnosti Teherana, pošto se ministar spoljnih poslova Abas Arakči u Pakistanu sastao sa najvišim vojnim i političkim zvaničnicima te zemlje, u okviru razgovora o regionalnoj bezbednosti i stabilizaciji odnosa.

Nemačka planira raspoređivanje mornarice u Mediteranu zbog Ormuskog moreuza

Nemačka planira da unapred rasporedi deo svojih pomorskih snaga u Sredozemnom moru kako bi bile spremne za moguće uključivanje u međunarodnu misiju obezbeđenja plovidbe u Ormuskom moreuzu, izjavio je ministar odbrane Nemačke Boris Pistorijus.

Pistorijus je rekao da je cilj ove odluke ušteda vremena, kako bi nemački brodovi mogli brzo da se uključe u operaciju kada za to budu ispunjeni uslovi.

"Raspoređivanje u Ormuskom moreuzu moguće je samo uz mandat nemačkog Bundestaga", naglasio je on.

Dodao je da je odlučeno da se pojedine jedinice unapred pošalju u Sredozemno more kako bi se izbeglo gubljenje vremena nakon eventualnog odobrenja parlamenta.

Pistorijus je podsetio da je sličan pristup primenjen i uoči misije Evropske unije Aspides u Crvenom moru, pokrenute u februaru 2024. kao odgovor na napade jemenskih Huta na trgovačke brodove, što je, kako je naveo, značajno ubrzalo početak operacije.

Nemački ministar nije precizirao kada bi raspoređivanje moglo da usledi, ali je naveo da će biti upućeni minolovac i brod za podršku, uz smanjenje angažmana u drugim područjima u dogovoru sa partnerima, prenose mediji.

Turska spremna za deminiranje Ormuskog moreuza posle sporazuma

Turska bi mogla da učestvuje u operacijama deminiranja u Ormuskom moreuzu nakon mogućeg mirovnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je ministar spoljnih poslova Hakan Fidan.

Fidan je, obraćajući se novinarima u Londonu, rekao da se očekuje formiranje tehničkog tima koji bi bio zadužen za uklanjanje mina iz Ormuskog moreuza nakon eventualnog sporazuma između Irana i SAD.

Prema njegovim rečima, Turska takve aktivnosti u načelu posmatra pozitivno, kao humanitarnu obavezu, prenose mediji.

Fidan je naveo da bi operacije deminiranja sprovodio tehnički tim sastavljen od predstavnika više država, a koji bi bio formiran nakon eventualnog sporazuma između Irana i SAD.

Dodao je da Turska ne bi imala problem da učestvuje u takvim operacijama pod tim uslovima, ali je upozorio da bi Ankara mogla da preispita svoj stav ukoliko bi buduća tehnička koalicija postala deo eventualnog novog sukoba.

Fidan je, takođe, ocenio da bi pitanja u vezi sa iranskim nuklearnim programom mogla biti rešena u narednoj rundi pregovora u Pakistanu.

Upozorenje na raketne kapacitete Irana

Ministarstvo odbrane Irana saopštilo je da značajan deo raketnih kapaciteta te zemlje još nije iskorišćen.

Portparol tog ministarstva Reza Talaei-Nik naveo je da su oružane snage zadržale dominaciju nad nebom tokom operacija i da zemlja proizvodi više od 1.000 vrsta oružja na domaćim proizvodnim linijama, preneo je danas iranski Press TV.

Prema njegovim rečima, odbrambeni kapacitet je rezultat više od 25 godina ulaganja, a proizvodnja se nastavlja i u slučaju oštećenja pojedinih objekata.

Tramp: Iran planira da ponudi nešto što će biti u skladu sa zahtevima Amerike

Američki predsednik Donald Tramp rekao je sinoć da Iran planira da ponudi u pregovorima "nešto što će biti u skladu sa zahtevima Sjedinjenih Američkih Država".

"Oni daju ponudu i moraćemo da vidimo", rekao je Tramp Rojtersu tokom telefonskog intervjua. On je izjavio da će "Iran dati ponudu usmerenu na zadovoljavanje zahteva SAD". Tramp je sinoć rekao i da američki zvaničnici sada pregovaraju "sa ljudima koji su trenutno na vlasti" u Iranu, preneo je BBC.

Portparol Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je u međuvremenu da je Iran zatražio novi sastanak uživo sa američkom vladom, najavljujući da će izaslanici američkog predsednika Džared Kušner i Stiv Vitkof danas otputovati u Pakistan.

Američki izaslanici Vitkof i Kušner putuju u Pakistan na razgovore o Iranu

Specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof i predsednikov zet Džared Kušner putuju u Pakistan radi razgovora u vezi sa Iranom, saopštila je Bela kuća.

Prema navodima portparolke Bele kuće Kerolajn Livit, Iran je izrazio spremnost za razgovore, dok je potpredsednik SAD Džej Di Vens u pripravnosti da se priključi ukoliko pregovori budu uspešni, preneo je BBC.

Bela kuća je navela da je odluka o slanju izaslanika doneta kako bi se "saslušala iranska strana", uz ocenu da je poslednjih dana zabeležen izvestan napredak.

Istovremeno, Teheran ističe spremnost za pregovore, ali ukazuje na prepreke poput blokade i pretnji.

