Lukašenko pregovarao sa SAD, pa se našao prozvanim: "Ne radim to ni na štetu Rusije, ni na štetu Kine"
PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da vodi dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali ne protiv Rusije i ne protiv Kine.
On je u intervjuu za RT naglasio da sveto poštuje Savezni ugovor sa Rusijom i da Minsk nastavlja da gradi saveznu državu, iako je, kako je rekao, taj proces osetljiv i složen. Lukašenko je poručio i da, bez obzira na razgovore sa Zapadom, nema iluzija o odnosu tamošnjih sila prema Belorusiji.
Prema njegovim rečima, Zapad bi ga, kako je naveo, rado iskoristio i odbacio, zbog čega vrlo dobro razume svoju poziciju. On je dodao da ipak mora da vodi takve razgovore, jer se rukovodi interesima beloruskog naroda.
Govoreći o spoljnoj politici Belorusije, Lukašenko je naveo da je njena viševektornost uslovljena strukturom ekonomije, pošto zemlja više od polovine robe i usluga plasira na strana tržišta.
Prema njegovim rečima, upravo zbog otvorene ekonomije Minsk ima interese u različitim delovima sveta.
(Tanjug)
