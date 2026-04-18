Gori Krim: Ukrajinski dronovi razneli rusko skladište nafte
DRONOVI su pogodili skladište nafte u oblasti Kozačkog zaliva na Krimu, nakon čega je izbio požar, saopštio je guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev.
- U Gagarinskom okrugu izbio je manji požar na rezervoaru sa ostacima goriva u području Kozačkog zaliva, najverovatnije nakon pada oborenog drona - napisao je on na Telegramu.
Kako je naveo, požar je lokalizovan, a nadležne službe su na terenu.
Građanima je upućen apel da izbegavaju otvorene prostore i pridržavaju se bezbednosnih mera, uz upozorenje na opasnost od pada krhotina i zalutalih metaka tokom dejstava protiv vazdušnih ciljeva.
Razvožajev je prethodno objavio da su ruske snage tokom noći odbijale napad ukrajinskih bespilotnih letelica, i da su oborene najmanje dve vazdušne mete u rejonu dela grada i Balaklave.
Prema preliminarnim podacima spasilačkih službi, nema oštećenja na civilnoj infrastrukturi niti povređenih.
Video-snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju veliki požar u oblasti lokalne luke.
(Tanjug)
