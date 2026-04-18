Svet

Gori Krim: Ukrajinski dronovi razneli rusko skladište nafte

М.А.С.

18. 04. 2026. u 08:42

DRONOVI su pogodili skladište nafte u oblasti Kozačkog zaliva na Krimu, nakon čega je izbio požar, saopštio je guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev.

Гори Крим: Украјински дронови разнели руско складиште нафте

Tanjug/AP/Russian Defense Ministry Press Service via

- U Gagarinskom okrugu izbio je manji požar na rezervoaru sa ostacima goriva u području Kozačkog zaliva, najverovatnije nakon pada oborenog drona - napisao je on na Telegramu.

 Kako je naveo, požar je lokalizovan, a nadležne službe su na terenu.

 Građanima je upućen apel da izbegavaju otvorene prostore i pridržavaju se bezbednosnih mera, uz upozorenje na opasnost od pada krhotina i zalutalih metaka tokom dejstava protiv vazdušnih ciljeva.

 Razvožajev je prethodno objavio da su ruske snage tokom noći odbijale napad ukrajinskih bespilotnih letelica, i da su oborene najmanje dve vazdušne mete u rejonu dela grada i Balaklave.

 Prema preliminarnim podacima spasilačkih službi, nema oštećenja na civilnoj infrastrukturi niti povređenih.

 Video-snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju veliki požar u oblasti lokalne luke.

(Tanjug)

