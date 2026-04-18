Tenzije rastu u Ormuskom moreuzu: Konvoji tankera prolaze kroz iranske vode
NEŠTO posle 5 sati ujutru, nekoliko brodova je počelo da prolazi kroz Ormuski moreuz u oba smera, prema podacima kompanije MarineTraffic.
Na južnoj strani, tri manja teretna broda pod indijskom zastavom i jedrilica prošli su kroz omanske vode.
Na severnoj strani, tanker za asfalt „Black Maya“ pod zastavom Kurasaa prošao je kroz iranske vode, a zatim je tanker za tečni naftni gas (TNG) „TRIMMU 3“ pod zastavom Hong Konga prošao kroz iranski deo moreuza.
Manji konvoj brodova, uključujući tri velika tankera za TNG, sada je počeo da prolazi kroz iranski deo moreuza.
Preporučujemo
Teheran negira Trampovu tvrdnju: Uranijum ostaje u Iranu
17. 04. 2026. u 22:42
Kruzer prošao kroz Ormuski moreuz: Prvi put od početka rata
17. 04. 2026. u 21:12
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
