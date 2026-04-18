Tenzije rastu u Ormuskom moreuzu: Konvoji tankera prolaze kroz iranske vode

NEŠTO posle 5 sati ujutru, nekoliko brodova je počelo da prolazi kroz Ormuski moreuz u oba smera, prema podacima kompanije MarineTraffic.

Na južnoj strani, tri manja teretna broda pod indijskom zastavom i jedrilica prošli su kroz omanske vode.

Na severnoj strani, tanker za asfalt „Black Maya“ pod zastavom Kurasaa prošao je kroz iranske vode, a zatim je tanker za tečni naftni gas (TNG) „TRIMMU 3“ pod zastavom Hong Konga prošao kroz iranski deo moreuza.

Manji konvoj brodova, uključujući tri velika tankera za TNG, sada je počeo da prolazi kroz iranski deo moreuza.



