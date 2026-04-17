Teheran negira Trampovu tvrdnju: Uranijum ostaje u Iranu
PORTPAROL iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei demantovao je danas tvrdnju američkog predsednika Donalda Trampa da je Teheran pristao da dozvoli premeštanje obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Američke Države.
- Obogaćeni uranijum je za nas svet kao i iransko tle i neće biti prebačen nigde ni pod kojim okolnostima - rekao je Bagei, prenela je agencija Tasnim.
Tramp je izjavio danas za Si-bi-si da je Teheran "pristao na sve", kao i da će sarađivati sa SAD koje će, kako je naveo, iz Irana ukloniti obogaćeni uranijum.
Tramp je rekao za Blumberg da je Iran pristao da obustavi svoj nuklearni program na neodređeno vreme.
On je u telefonskoj izjavi rekao je da je sporazum o okončanju rata u Iranu uglavnom završen i ponovio da će se razgovori o trajnom sporazumu "verovatno" održati ovog vikenda.
(Tanjug)
