Lavrov doputovao u Tursku: Diplomatski forum i bilateralni susreti
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov doputovao je u Antaliju gde će učestovati na Petom diplomatskom forumu, javlja reporter Sputnjika.
Lavrov boravi u Turskoj na poziv turskog kolege Hakana Fidana.
Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, ranije je najavila da će Lavrov govoriti na specijalnom panelu u okviru foruma. Šef ruske diplomatije će na marginama foruma imati niz bilateralnih susreta.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)