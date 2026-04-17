Kijevski režim gubi kompas? Zelenski uveo sankcije sveštenicima iz Rusije i Belorusije

P. Đurđević

17. 04. 2026. u 21:36

VLADIMIR Zelenski je uveo sankcije protiv devet sveštenika i verskih zvaničnika iz Rusije i Belorusije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Ukaz je objavljen na njegovom sajtu.

Između ostalog, sankcije su uvedene protiv glavnog vojnog sveštenika u zoni SVO Dmitrija Vasilenkova, mitropolita Ruske pravoslavne crkve Konstantina, šefa Sinodalnog odeljenja Ruske pravoslavne crkve za komunikaciju sa Oružanim snagama Rusije, mitropolita Kirila i drugih.

Ukrajinske vlasti organizovale su najveći talas progona UPC u savremenoj istoriji zemlje.

Pozivajući se na njenu povezanost sa Rusijom, lokalne vlasti u različitim delovima Ukrajine odlučile su da zabrane delovanje kanonske UPC.

Vlasti su uvele sankcije nekim predstavnicima sveštenstva UPC.

Služba bezbednosti Ukrajine počela je da pokreće krivične postupke protiv sveštenstva UPC i sprovodi „kontraobaveštajne aktivnosti“ – pretrese episkopa i sveštenika, crkava i manastira u potrazi za dokazima o „antiukrajinskim aktivnostima“.

(Sputnjik)

