Kijevski režim gubi kompas? Zelenski uveo sankcije sveštenicima iz Rusije i Belorusije
VLADIMIR Zelenski je uveo sankcije protiv devet sveštenika i verskih zvaničnika iz Rusije i Belorusije.
Ukaz je objavljen na njegovom sajtu.
Između ostalog, sankcije su uvedene protiv glavnog vojnog sveštenika u zoni SVO Dmitrija Vasilenkova, mitropolita Ruske pravoslavne crkve Konstantina, šefa Sinodalnog odeljenja Ruske pravoslavne crkve za komunikaciju sa Oružanim snagama Rusije, mitropolita Kirila i drugih.
Verski progon u Ukrajini
Ukrajinske vlasti organizovale su najveći talas progona UPC u savremenoj istoriji zemlje.
Pozivajući se na njenu povezanost sa Rusijom, lokalne vlasti u različitim delovima Ukrajine odlučile su da zabrane delovanje kanonske UPC.
Vlasti su uvele sankcije nekim predstavnicima sveštenstva UPC.
Služba bezbednosti Ukrajine počela je da pokreće krivične postupke protiv sveštenstva UPC i sprovodi „kontraobaveštajne aktivnosti“ – pretrese episkopa i sveštenika, crkava i manastira u potrazi za dokazima o „antiukrajinskim aktivnostima“.
(Sputnjik)
Zelenski tvrdi: Lukašenko se sprema za rat - Belorusija gradi puteve ka Ukrajini
17. 04. 2026. u 20:11
"Uskršnji poklon za Ukrajinu" Kijev u Orbanovom porazu vidi šansu za evropski put?
17. 04. 2026. u 19:24
Peskov upozorava: Direktna umešanost evropskih zemalja u ukrajinski sukob sve veća
17. 04. 2026. u 16:39
Ukrajinci objavili snimak: "Ruski dronovi se doslovno raspadaju u letu" (VIDEO)
17. 04. 2026. u 16:16
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
