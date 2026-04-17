Zelenski tvrdi: Lukašenko se sprema za rat - Belorusija gradi puteve ka Ukrajini

BELORUSIJA gradi puteve koji vode do ukrajinske granice i postavlja artiljerijske položaje u blizini, rekao je predsednik Volodimir Zelenski nakon što je primio izveštaj od Aleksandra Sirskog, vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine.

Zelenski smatra da Rusija ponovo pokušava da uvuče Belorusiju u svoj rat protiv Ukrajine, piše Ukrajinska pravda.

Povećana aktivnost na granici

Ukrajinski predsednik je povezao povećanu vojnu aktivnost u Belorusiji sa pokušajima ruskih snaga da se pregrupišu i nadoknade nedostatak ljudstva.

- Takođe pratimo pokušaje okupacionih snaga da se pregrupišu, najverovatnije da bi nadoknadili nedostatak osoblja. U tom kontekstu, sve je jasnije zašto je vojna aktivnost u Belorusiji povećana. Prema obaveštajnim podacima, grade se putevi u beloruskim pograničnim oblastima prema ukrajinskoj teritoriji i uređuju se artiljerijski položaji. Verujemo da bi Rusija mogla ponovo da pokuša da uvuče Belorusiju u svoj rat - rekao je Zelenski.

Upozorenje beloruskom rukovodstvu

Zelenski je rekao da je naložio odgovarajućim kanalima da upozore de fakto rukovodstvo Belorusije na spremnost Ukrajine da brani svoju zemlju i nezavisnost.

- Priroda i posledice nedavnih događaja u Venecueli trebalo bi da posluže kao upozorenje beloruskom rukovodstvu da ne pravi greške - dodao je on.

Izjave dolaze u kontekstu prethodnih tenzija.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko rekao je 1. aprila da se njegova zemlja sprema za rat jer je, kako je rekao, besmisleno oslanjati se na mirnodopsko vreme.

Zelenski je 23. februara rekao da Moskva i Minsk ponovo razgovaraju o zajedničkim vojnim vežbama na beloruskoj teritoriji.

Ukrajinski predsednik je ranije takođe rekao da Rusija želi da uspostavi tampon zonu duž cele granice, ne samo svoje već i beloruske.

Slično je izjavio i zamenik šefa Kancelarije predsednika Pavlo Palis, koji je rekao da Rusija namerava da stvori tampon zonu u Viničkoj oblasti iz pravca nepriznatog regiona Pridnjestrovlja, ali da trenutno nema snage za to.

(Indeks.hr)

