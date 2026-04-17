Peskov upozorava: Direktna umešanost evropskih zemalja u ukrajinski sukob sve veća
DIREKTNA umešanost pojedinih evropskih zemalja u sukob oko Ukrajine raste, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On je to rekao komentarišući objavljivanje podataka ruskog Ministarstva odbrane o mestima u Evropi na kojima se proizvode dronovi za Ukrajinu.
Portparol Kremlja kazao je i da je stav Rusije o mestima u Evropi na kojima se proizvode dronovi za Ukrajinu već iznet u saopštenju Ministarstva odbrane i da na to nema šta da doda.
Prema podacima koje je objavilo rusko Ministarstvo odbrane, filijale „ukrajinskih“ kompanija koje proizvode bespilotne letelice i komponente za njih nalaze se u osam evropskih zemalja.
Peskov je naveo da je ruska pozicija u potpunosti izložena u tom dokumentu.
Ranije je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio da spisak mesta u Evropi gde se proizvode dronovi za Ukrajinu predstavlja registar potencijalnih legitimnih ciljeva za Oružane snage Rusije.
(Sputnjik)
Preporučujemo
Kremlj: Rusija i dalje otvorena da prihvati obogaćeni uranijum iz Irana
17. 04. 2026. u 15:19
"Rusija naučila da živi pod sankcijama" Kremlj: Posledice svedene na minimum
16. 04. 2026. u 12:55
Šok strategija Pariza: Rafal F5 leti sa dronovima umesto novih lovaca 5. generacije
18. 04. 2026. u 21:33
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
