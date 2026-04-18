Dosta kompjutera, vratite knjige: Švedska objavila rat dramatičnom padu pismenosti među mladima

ŠVEDSKA je objavila rat dramatičnom padu nivoa pismenosti među mladima, a namerava da ga dobije povratkom papira i olovke u učionice.

Ilustracija: Tošo Borković

Stara dobra papirna knjiga zameniće u velikom procentu elektronske udžbenike i lektiru, ali je ta namera vlade u Stokholmu odmah naišla na oštre kritike tehnoloških kompanija i računarskih naučnika koji tvrde da bi to moglo da smanji izglede učenika na kasnije zapošljavanje i ujedno našteti nacionalnoj ekonomiji.

Digitalna platforma za učenje na časovima matematike već je u nekim školama zamenjena nastavom iz udžbenika. Učenica Sofi (18) kaže za Bi-Bi-Si da je nastavnica počela da štampa sve tekstove koje koriste na času, dok Švedska ima reputaciju jedne od tehnološki najrazvijenijih zemalja Evrope.

- Pokušavamo da se rešimo ekrana koliko je to moguće - kaže Joar Forsel, portparol za obrazovanje Liberalne stranke, čiji je liderka švedska ministarka prosvete Simona Mohamson. - Sa starijim uzrastom u školi morate ih koristiti malo više, ali niži razredi ne bi trebalo uopšte u nastavi da imaju tablete.

On tvrdi da časovi bez ekrana stvaraju bolje uslove za decu da se koncentrišu i razviju veštine pisanja i čitanja. Od lane predškolske ustanove više nisu obavezne da koriste digitalne alate, a tableti se ne daju deci mlađoj od dve godine. Primećeno je, naime, da kad krenu u školu, ona nisu u stanju da prihvate bilo kako servirano znanje osim sa ekrana.

Čitaju, ali ne razumeju IAKO se zadržala iznad proseka za zemlje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Švedska je 2022. postigla lošije rezultate u pismenosti od nekih drugih zemalja, posebno Velike Britanije, SAD, Danske i Finske. Četvrtina učenika uzrasta 15 ili 16 godina nije dostigla ni osnovni nivo razumevanja pročitanog.

Zbog toga je švedska vlada zabranila mobilne telefone u školama i istovremeno dodelila više od 2,1 milijarde kruna, što je oko 200 miliona dolara za udžbenike.

- Čitanje pravih knjiga i pisanje na pravom papiru, mnogo je bolje ako želite da deca steknu znanje - veli Forsel. - Znamo da deca koja su prošla kroz ceoo školski sistem sa mnogo ekrana zaostaju u međunarodnim istraživanjima.

Sisela Natli, neuronaučnica koja sarađuje sa Karolinskim institutom u Stokholmu zabrinuta je zbog upotrebe digitalnih alata i ističe da se povećala svest o poremećajima koje tehnologija izaziva u učionicama.

- Sve veći broj istraživanja pokazuje da čitanje tekstova na digitalnim uređajima može deci otežati obradu informacija, a intenzivno korišćenje ekrana može čak da utiče na razvoj mozga mlađih učenika - upozrava Natlijeva.

Suprotstavljajući se novim odlukama vlade Jani Jepesen, izvršna direktorka udruženja švedskog obrazovanja i tehnologije ističe da su svima potrebne osnovne digitalne veštine da bi ušli na tržište rada.

- Novi izveštaj EU procenjuje da će 90 odsto poslova uskoro zahtevati digitalne veštine, pa nemamo prava da našoj deci, budućim zaposlenima uskratimo upravo te sposobnosti i kasnije konkurentnost na međunarodnom tržištu rada - upozorava Jepesenova.