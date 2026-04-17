Ormuski moreuz je otvoren: Oglasio se Iran, Tramp zahvaljuje

Iran je otvorio Ormuski moreuz za sve komercijalne brodove do isteka prekida vatre, saopštio je ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči. Američki predsednik Donald Tramp je zahvalio Iranu na otvaranju moreuza.

„U skladu sa sporazumom o prekidu vatre u Libanu, prolaz svih trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz proglašava se potpuno otvorenim do kraja trajanja sporazuma“, napisao je Arakči na Iksu.

On je naglasio da će se prolaz brodova kroz moreuz obavljati duž rute dogovorene sa Iranom.

Odmah se oglasio i američki predsednik na mreži Istina:

"Iran je upravo objavio da je Ormuski moreuz potpuno otvoren i spreman za prolazak brodova. Hvala!"

"Blokada ostaje"

Istovremeno je istakao da će pomorska blokada ostati na snazi kada je reč o Iranu, sve dok se, kako je naveo, ne postigne potpun sporazum između dve strane.

"Ormuski moreuz je potpuno otvoren i spreman za poslovanje i pun prolaz, ali će pomorska blokada ostati u punoj snazi kada je reč o Iranu, dok naš sporazum ne bude 100 odsto završen. Ovaj proces bi trebalo da ide veoma brzo jer je većina tačaka već usaglašena", istakao je Tramp.

Pale cene nafte

Tržište je odmah odreagovalo na ovu vest i cena nafte je pala. Konkretno, vrednost barela nafte "brent" spustila se ispod 90 dolara prvi put od 11. marta.

Podsetimo, usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku, brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz – ključnu rutu za isporuku nafte i prirodnog tečnog gasa iz Persijskog zaliva do globalnih tržišta – praktično je prestao, a osiguravači su počeli da povećavaju premije i preispituju pokriće usred rastućih bezbednosnih pretnji.

To je izazvalo i skok cena nafte.

