Direktna umešanost pojedinih evropskih zemalja u sukob oko Ukrajine raste, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

On je to rekao komentarišući objavljivanje podataka ruskog Ministarstva odbrane o mestima u Evropi na kojima se proizvode dronovi za Ukrajinu.

Portparol Kremlja kazao je i da je stav Rusije o mestima u Evropi na kojima se proizvode dronovi za Ukrajinu već iznet u saopštenju Ministarstva odbrane i da na to nema šta da doda.

Prema podacima koje je objavilo rusko Ministarstvo odbrane, filijale „ukrajinskih“ kompanija koje proizvode bespilotne letelice i komponente za njih nalaze se u osam evropskih zemalja.

Peskov je naveo da je ruska pozicija u potpunosti izložena u tom dokumentu.

Ranije je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio da spisak mesta u Evropi gde se proizvode dronovi za Ukrajinu predstavlja registar potencijalnih legitimnih ciljeva za Oružane snage Rusije.



(Sputnjik)

