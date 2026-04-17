Dojava o bombi u kući starijeg brata pape Lava XIV: Evakuisano celo naselje - svi odmah povezali sa Trampom

AMERIČKA policija dobila je dojavu o postavljenoj bombi u kući starijeg brata pape Lava XIV u Ilionisu.

Foto: AP Photo/Gregorio Borgia

U saopštenju u četvrtak, policija je potvrdila je da je oko 18.30 u sredu došla na adresu Džona Prevousta, jednog od starije braće pape, koja se nalazi jugozapadno od Čikaga.

Vlasti su obezbedile područje i evakuisale obližnje kuće iz predostrožnosti, sprovodeći „temeljnu pretragu objekta i okolnog imanja“ uz pomoć specijalizovanih jedinica i pasa za otkrivanje eksploziva, pre nego što su utvrdile da je pretnja „neosnovana i da nisu pronađene eksplozivne naprave niti opasni materijali“.

Nije bilo prijavljenih povređenih, a stanovnicima je dozvoljeno da se vrate svojim kućama nakon što je bezbednosna situacija razjašnjena.

U međuvremenu, načelnik policije izjavio je da je istraga o poreklu pretnje i dalje „aktivna i u toku“.

Zvaničnici su takođe upozorili da je „lažno prijavljivanje ovakvih pretnji ozbiljno krivično delo i može dovesti do krivičnog gonjenja, pozivajući sve koji imaju informacije da se jave.

U tom kontekstu, incident se odvija usred rastuće političke napetosti povezane sa ratom u Iranu.

Pretnja se pojavila u trenutku pojačanih tenzija između Donalda Trampa i pape Lava XIV, prvog američkog pape, nakon njegovih otvorenih kritika rata, koji je okarakterisao kao moralno nepravedan i suprotan osnovnim verskim principima.

(Tasnim)