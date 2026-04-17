Dojava o bombi u kući starijeg brata pape Lava XIV: Evakuisano celo naselje - svi odmah povezali sa Trampom
AMERIČKA policija dobila je dojavu o postavljenoj bombi u kući starijeg brata pape Lava XIV u Ilionisu.
U saopštenju u četvrtak, policija je potvrdila je da je oko 18.30 u sredu došla na adresu Džona Prevousta, jednog od starije braće pape, koja se nalazi jugozapadno od Čikaga.
Vlasti su obezbedile područje i evakuisale obližnje kuće iz predostrožnosti, sprovodeći „temeljnu pretragu objekta i okolnog imanja“ uz pomoć specijalizovanih jedinica i pasa za otkrivanje eksploziva, pre nego što su utvrdile da je pretnja „neosnovana i da nisu pronađene eksplozivne naprave niti opasni materijali“.
Nije bilo prijavljenih povređenih, a stanovnicima je dozvoljeno da se vrate svojim kućama nakon što je bezbednosna situacija razjašnjena.
U međuvremenu, načelnik policije izjavio je da je istraga o poreklu pretnje i dalje „aktivna i u toku“.
Zvaničnici su takođe upozorili da je „lažno prijavljivanje ovakvih pretnji ozbiljno krivično delo i može dovesti do krivičnog gonjenja, pozivajući sve koji imaju informacije da se jave.
U tom kontekstu, incident se odvija usred rastuće političke napetosti povezane sa ratom u Iranu.
Pretnja se pojavila u trenutku pojačanih tenzija između Donalda Trampa i pape Lava XIV, prvog američkog pape, nakon njegovih otvorenih kritika rata, koji je okarakterisao kao moralno nepravedan i suprotan osnovnim verskim principima.
(Tasnim)
Tramp nastavlja po svom: Opet prozivao papu
15. 04. 2026. u 07:27
MELONIJEVA OPET PROZIVA TRAMPA: Ne plašim se da mu kažem šta mislim...
14. 04. 2026. u 13:04
PAPA STIGAO HELIKOPTEROM U MONAKO PA PORUČIO: "Podelite svoje bogatstvo sa siromašnima"
28. 03. 2026. u 11:20
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
