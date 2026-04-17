Svet

Dojava o bombi u kući starijeg brata pape Lava XIV: Evakuisano celo naselje - svi odmah povezali sa Trampom

М.А.С.

17. 04. 2026. u 09:42

AMERIČKA policija dobila je dojavu o postavljenoj bombi u kući starijeg brata pape Lava XIV u Ilionisu.

Foto: AP Photo/Gregorio Borgia

U saopštenju u četvrtak, policija je potvrdila je da je oko 18.30 u sredu došla na adresu Džona Prevousta, jednog od starije braće pape, koja se nalazi  jugozapadno od Čikaga.

Vlasti su obezbedile područje i evakuisale obližnje kuće iz predostrožnosti, sprovodeći „temeljnu pretragu objekta i okolnog imanja“ uz pomoć specijalizovanih jedinica i pasa za otkrivanje eksploziva, pre nego što su utvrdile da je pretnja „neosnovana i da nisu pronađene eksplozivne naprave niti opasni materijali“.

Nije bilo prijavljenih povređenih, a stanovnicima je dozvoljeno da se vrate svojim kućama nakon što je bezbednosna situacija razjašnjena.

U međuvremenu, načelnik policije izjavio je da je istraga o poreklu pretnje i dalje „aktivna i u toku“.

Zvaničnici su takođe upozorili da je „lažno prijavljivanje ovakvih pretnji ozbiljno krivično delo i može dovesti do krivičnog gonjenja, pozivajući sve koji imaju informacije da se jave.

U tom kontekstu, incident se odvija usred rastuće političke napetosti povezane sa ratom u Iranu.

Pretnja se pojavila u trenutku pojačanih tenzija između Donalda Trampa i pape Lava XIV, prvog američkog pape, nakon njegovih otvorenih kritika rata, koji je okarakterisao kao moralno nepravedan i suprotan osnovnim verskim principima.

(Tasnim)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Melina DŽinović se sutra udaje: Ovo su detalji venčanja sa milionerom u Monaku - slavlje traje tri dana

Melina Džinović se sutra udaje: Ovo su detalji venčanja sa milionerom u Monaku - slavlje traje tri dana