Ukrajinska premijerka: Posle posete Vašingtonu osećamo jaču podršku SAD

UKRAJINSKA premijerka Julija Sviridenko izjavila je da nakon posete Vašingtonu oseća jaču podršku Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da su razgovori sa visokim američkim zvaničnicima bili "veoma prijateljski i podržavajući".

Foto: Printskrin/ Jutjub/ European Investment Bank

Sviridenko je u intervjuu za Rojters rekla da je tokom sastanka sa američkim ministrom finansija Skotom Besentom naglasila da sankcije uvedene protiv Rusije nakon napada na Ukrajinu ne bi trebalo da se ublažavaju, ukidaju niti odlažu.

- Mislim da Besent stoji uz Ukrajinu i zastupa Ukrajinu - ocenila je ona, dodajući da je sprečavanje zaobilaženja sankcija i njihovo dodatno jačanje ključno za slabljenje Rusije.

Ukrajinska premijerka je učestvovala na prolećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svetske banke u Vašingtonu, gde je razgovarala i o finansijskoj podršci i obnovi zemlje pogođene ratom.

Prema njenim rečima, MMF je pokazao fleksibilnost u vezi sa kreditnim programom od osam milijardi dolara odobrenim u februaru i planira da u maju pošalje misiju u Kijev.

Ona je navela da MMF razume pogoršanje ekonomskih uslova usled ruskih napada na energetsku infrastrukturu tokom zime.

Takođe je rekla da se saradnja Ukrajine i SAD "produbila" kroz zajednički investicioni fond za obnovu, koji je već odobrio prvi projekat, dok se drugi - u energetskom sektoru, očekuje tokom leta.

Do sada je, kako je navela, primljeno više od 200 zahteva za projekte.

Govoreći o završetku rata, premijerka je naglasila da Ukrajina želi mir uz bezbednosne garancije i plan za obnovu zemlje.

Ona je dodala da se Kijev nada da bi političke promene u Mađarskoj mogle da pomognu da se odblokira novi paket sankcija Evropske unije protiv Rusije, kao i finansijska pomoć EU za Ukrajinu, ali i da se ubrza njen put ka članstvu u Evropskoj uniji.

(Tanjug)

