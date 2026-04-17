RAT na Bliskom istoku ušao je u 47. dan. Nije prošlo ni 12 sati, a Izrael je već prekršio prekid vatre dogovoren sa Libanom. Predsednik SAD nastavlja da daje čudne izjave o odnosima Teherana i Vašingtona.

"Držimo prst na obaraču"

Libanski militantni pokret Hezbolah saopštio je danas da drži "prst na obaraču" u slučaju da Izrael prekrši primirje koje je stupilo na snagu u četvrtak uveče.

- Borci će držati prst na obaraču, jer su oprezni zbog izdaje neprijatelja - navela je ta grupa u saopštenju, preneo je Tajms of Izrael.

Desetodnevni sporazum o prekidu vatre između Izraela i Libana, koji je američki predsednik Donald Tramp ranije najavio, stupio je na snagu u četvrtak u 23 časa po srednjoevropskom vremenu. Libanski predsednik Žozef Aun pozdravio je ovaj sporazum, dok ga je izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao "istorijskom" prilikom za mir.

Makron sve aktivniji...

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da podržava primirje postignuto između libanskog militantnog pokreta Hezbolaha i Izraela, ali i da je zabrinut da je ono možda već narušeno kontinuiranim vojnim operacijama.

- U potpunosti podržavam primirje između Hezbolaha i Izraela, kako je juče objavio predsednik (Sjedinjenih Američkih Država Donald) Tramp. Takođe izražavam zabrinutost da je ono možda već narušeno kontinuiranim vojnim operacijama - naveo je Makron na mreži Iks.

Izrael prekršio primirje

Libanska vojska je rano jutros saopštila da su Izraelske odbrambene snage (IDF) već više puta prekršile primirje između Libana i Izraela koje je stupilo na snagu sinoć u 23 časa.

Više napada je zabeleženo, pored isprekidanog granatiranja većeg broja sela", navodi se u saopštenju koje je libanska vojska objavila na mreži Iks.

U objavi, libanska vojska je ponovo pozvala građane na oprez prilikom povratka u južna sela i gradove i nakon što je prekid vatre stupio na snagu, prenosi Al Džazira.

Tramp ide u Pakistan?

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je sinoć da je Iran prihvatio da neće posedovati nuklearno oružje u periodu dužem od 20 godina.

Tramp je novinarima ispred Bele kuće rekao da je dogovor sa Iranom "veoma blizu" i da bi to trebalo da bude dobar sporazum bez nuklearnog oružja, prenosi BBC. On je istakao da postoji "veoma snažan stav" prema kojem Iran neće imati nuklearno oružje ni posle tog perioda, dodajući da zapravo ne postoji vremensko ograničenje od 20 godina.

- Hajde da budemo iskreni, ne postoji ograničenje na 20 godina - naglasio je Tramp. On je naveo i da će razmotriti putovanje u Pakistan radi potpisivanja mirovnog sporazuma ako SAD i Iran postignu dogovor o okončanju rata.

- Išao bih u Pakistan, da. Ako sporazum bude potpisan u Islamabadu, možda ću otići. Oni žele da odem - rekap je Tramp.

