PESKOV O MAĐARU: Dao mnogo izjava, sačekajmo konkretne korake

PORTPAROL Kremlja, Dmitrij Peskov, izjavio je danas da je Peter Mađar, lider stranke "Tisa", koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, dao brojne izjave od svoje izborne pobede, ali da će Rusija sačekati prve konkretne korake nove vlade.

- Nakon izborne pobede, Mađar je davao brojne izjave i držao brojne konferencije za novinare. Sačekajmo da se u Mađarskoj formira nova vlada. Sačekajmo prve konkretne korake, a onda ćemo se voditi tim konkretnim koracima nove mađarske vlade - rekao je Peskov, prenosi Sputnjik.

- U politici je jedna stvar kad još niste u liderskoj fotelji i možete da dajete izjave. Kada ste u toj fotelji, pojavljuju se druga, recimo, pragmatičnija razumevanja - dodao je Peskov.

Peskov je ocenio i da Moskva i Budimpešta verovatno neće postati prijatelji imenovanjem Mađara za novog mađarskog premijera, ali da pozicija lidera zemlje podrazumeva veći pragmatizam i Moskva se nada takvom pristupu Budimpešte.

Portparol Kremlja rekao je da je Rusija spremna za dijalog sa Mađarskom i ocenio da je spremnost obostrana.

- Za sada, sa zadovoljstvom možemo da primetimo, koliko razumemo, spremnost za pragmatični dijalog. U ovom slučaju, imamo obostranu spremnost - rekao je Peskov.

RIA novosti podsećaju da je Mađar izjavio da bi se odazvao ako bi ga ruski predsednik Vladimir Putin pozvao, ali da nije nameravao da ga sam prvi pozove. Takođe, izjavio je da će pitanje pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji biti stavljeno na referendum u Mađarskoj.

Podsetimo, na parlamentarnim izborima, održanim u nedelju u Mađarskoj, pobedu je odnela partija "Tisa", pobedivši Fides premijera Viktora Orbana. Orban je priznao poraz na izborima i poručio da će njegova stranka nastaviti da služi državi i kao opozicija.

