PAO AVION U AMERICI: Ima poginulih

09. 04. 2026. u 16:45

LAKI avion Pajper PA-32 srušio se na aerodromu Marana u američkoj državi Arizoni, javlja En-Bi-Si njuz.

Avion je sleteo sa piste i zapalio se, rekao je gradonačelnik Džon Post.

U avionu su bile dve osobe. Poginule su. Njihov identitet još nije utvrđen.

Istraga je u toku.

