"KO GOD DELUJE PROTIV IZRAELSKIH CIVILA BIĆE META" Jeziva izjava Netanjahua, primirje kao da ne postoji

BENJMIN Netanjahu rekao je da će Izrael nastaviti da napada Hezbolah gde god je to potrebno, nakon što je IDF danas objavio da je ubio Alija Jusufa Haršija, sekretara lidera Hezbolaha Naima Kasema.

- Naša poruka je jasna: ko god deluje protiv izraelskih civila biće meta. Nastavićemo da napadamo Hezbolah gde god je potrebno dok ne vratimo punu bezbednost stanovnicima severa - napisao je Netanjahu u objavi na hebrejskom jeziku na mreži Iks, prenosi Tajms of Izrael.

Pored ubistva Haršija, IDF je napao niz terorističkih infrastruktura u južnom Libanu – prelazne punktove koji se koriste za prenos hiljada oružja, raketa i lansera, kao i skladišta oružja, mesta za lansiranje i komandne centre Hezbolaha, dodao je Netanjahu, deleći snimke današnjeg napada IDF-a.

- Nastavljamo da napadamo Hezbolah silom, preciznošću i odlučnošću - istakao je Netanjahu.

Borbe između Izraela i Hezbolaha nastavljene su i nakon što su SAD u utorak postigle dvonedeljni sporazum o prekidu vatre sa Iranom, koji je, kako Izrael ocenjuje, pokrovitelje terorističke grupe Hezbolah.

Vašington, Teheran, Jerusalim i zemlje posrednice iznele su suprotstavljene tvrdnje o tome da li se prekid vatre odnosi i na borbe sa Hezbolahom.

Hezbolah je preuzeo odgovornost za lansiranje raketa tokom noći na severni Izrael u svojim prvim napadima od početka prekida vatre, rekavši da je to bio odgovor na snažan izraelski napad na Liban juče, koje je opisao kao kršenje primirja.

Podsetimo, Vašington i Teheran su proglasili pobedu nakon što je postignuto primirje, ali su se brzo pojavile pukotine dok je Izrael pokrenuo svoje najteže napade na Liban, uključujući i centralni Bejrut, otkako se Hezbolah pridružio ratu početkom marta.

