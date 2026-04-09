U toku je 41. dan sukoba na Bliskom istoku.

AP Photo/Hussein Malla



Portparol iranske vojske: SAD pristale na primirje jer nisu ostvarile svoje ciljeve

Portparol iranske vojske, general Mohamed Akrami-Nija izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države pristale na iranski predlog od deset tačaka za prekid vatre, jer nisu uspele da ostvare svoje javne i tajne ciljeve u ratu sa Iranom.

"Procena rata prema bojnom polju i strateškim aspektima pokazuje da neprijatelj nije uspeo da postigne nijedan od ovih ciljeva, uključujući makro, operativne i tajne (ciljeve), i da je u praksi pretrpeo višeslojni poraz", naglasio je portparol iranske vojske, prenosi iranska televizija Pres.

Iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost (SNSC) objavio je juče sporazum o dvonedeljnom prekidu vatre, koji je postignut uz posredovanje Pakistana, nakon čega se očekuje da će uslediti pregovori o okončanju rata.

Netanjahu obećava da će Izrael nastaviti da napada Hezbolah gde god je potrebno

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da će Izrael nastaviti da napada Hezbolah gde god je to potrebno, nakon što je IDF danas objavio da je ubio Alija Jusufa Haršija, sekretara lidera Hezbolaha Naima Kasema.

"Naša poruka je jasna: ko god deluje protiv izraelskih civila biće meta. Nastavićemo da napadamo Hezbolah gde god je potrebno dok ne vratimo punu bezbednost stanovnicima severa", napisao je Netanijahu u objavi na hebrejskom jeziku na mreži Iks, prenose izraelski mediji.

Predsednik Organizacije za atomsku energiju Irana: Program obogaćivanja uranijuma neće biti ograničen

Predsednik Organizacije za atomsku energiju Irana Mohamed Eslami izjavio je danas da program obogaćivanja uranijuma njegove zemlje neće biti ograničen.

"Neprijatelj neće uspeti da ograniči iranski program obogaćivanja", rekao je Eslami i dodao da zahtev protivničke strane za prekid vatre ukazuje na njihovu "nemoć i iscrpljenost".

On je ocenio da je Iran ostvario prednost u aktuelnim sukobima, prenosi Tasnim.

Objavljeno od čega će zavisiti sastav iranske delegacije na pregovorima u Pakistanu

Sastav iranske delegacije na pregovorima u Pakistanu zavisiće od toga ko će predstavljati američku stranu, izjavio je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Said Hatibzade.

„Koliko shvatamo i to su saopštili Amerikanci preko Pakistana, šef američke delegacije će biti potpredsednik Džej Di Vens, a sa naše strane će na čelu biti predsednik parlamenta Irana Mohamed Bager Galibaf“, rekao je on.

Vlasti u Teheranu objavile broj poginulih u Iranu od početka napada SAD i Izraela

Više od tri hiljade ljudi poginulo je širom Irana u agresiji SAD i Izraela, saopštile su vlasti te zemlje.

Objavljen snimak lansiranja rakete ka izraelskom vojnom brodu

Hezbolah objavio snimak lansiranja protivbrodske rakete ka izraelskom vojnom brodu.

Peking: Nadamo se da će sve strane iskoristiti šansu za mir

Kina se nada da će sve strane „iskoristiti šansu za mir“ i doprineti povratku mira i stabilnosti u (Ormuski) moreuz i ceo region, izjavila je Mao Ning, portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine.

Ona je naglasila da Peking zahteva poštovanje suvereniteta i bezbednosti Libana.

Revolucionarna garda objavila mapu dozvoljenih ruta za prolaz kroz Ormuski moreuz



Libanski ministar zdravlja saopštio broj žrtava u izraelskim udarima u sredu

Libanski ministar zdravlja Rakan Nasredin saopštio je da je u izraelskim udarima u sredu poginulo 203 ljudi, a više od hiljadu povređeno.

Napad Hezbolaha na izraelsko naselje Kirjat Šmona

Hezbolah izveo udar na izraelsko naselje Kirjat Šmona kao odgovor na kršenje prekida vatre od strane Izraela.

Ubijen šef Hezbolaha?

Izraelska vojska saopštila je da je ubila vođu libanske grupe Hezbolah Naima Kasema u noćašnjem napadu na Bejrut.

Karlson: Izrael ima preveliki uticaj na američke vlasti

Događaji u Iranu su za SAD poraz, a ne pobeda, smatra američki novinar Taker Karlson.

Opširnije čitajte klikom OVDE!

Španija ponovo otvara vrata ambasade u Teheranu

Španija će ponovo otvoriti svoju ambasadu u Teheranu, rekao je u četvrtak ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares, predstavljajući taj potez kao deo napora da se pomogne u postizanju mira u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Tramp: NATO nije bio tu kad nam je trebao

Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je NATO, nakon sastanka sa generalnim sekretarom alijanse Markom Ruteom, navodeći da NATO "nije bio tu" kada je bio potreban Sjedinjenim Američkim Državama, povodom rata u Iranu.

"I neće biti tu ako nam ponovo bude potreban", rekao je Tramp u objavi na svojoj platformi Trut Sošal..

Tramp je u poruci pomenuo i Grenland, koji je danska autonomna teritorija, za koji je više puta rekao da želi da ga anektira.

"Setimo se Grenlanda, tog velikog, loše vođenog, komada leda", kazao je Tramp.

Iranski ambasador napisao da iranska delegacija dolazi na pregovore u Pakistan, pa obrisao objavu

Iranski ambasador u Pakistanu Reza Amiri Mogadam izjavio je da će iranska delegacija do kraja dana doputovati u Islamabad na pregovore, koji su zasnovani na iranskom mirovnom planu od deset tačaka.

Ubrzo nakon objave na društvenim mrežama, ovaj post je obrisan. Opširnije čitajte klikom OVDE!

"Izrael se priprema za dugotrajan rat"

Dok Sjedinjene Američke Države i Iran pokušavaju da učvrste primirje, Izrael zauzima sve više teritorije svojih suseda u okviru priprema za dugotrajan i iscrpljujući sukob na Bliskom istoku, prenosi Rojters.

Opširnije čitajte klikom OVDE!

Mirna noć u Zalivu, prvi put posle 40 dana!

Svanula je zora u Zalivu, a nema izveštaja o napadima dronovima ili raketama preko noći, prvi put otkako je napad SAD i Izraela na Iran izazvao napade koji su preokrenuli region.

Tokom proteklih šest nedelja, zvaničnici ministarstava u zemljama Zaliva aktivno su izveštavali o napadima iz Irana na društvenim mrežama, a skoro svakodnevni napadi su povezani sa značajnim američkim vojnim prisustvom u regionu.

Bilo je potrebno nekoliko sati da primirje između SAD i Irana stupi na snagu, te su Kuvajt, UAE i Bahrein i dalje prijavljivali napade putem društvenih mreža.

Pezeškijan osudio kršenje prekida vatre između Irana i SAD

Iranski predsednik Masud Pezeškijan osudio je u sredu kršenje dvonedeljnog prekida vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i najavio da će Teheran "odlučno" odgovoriti na svaki napad.

Tramp optužuje medije da su objavili "lažni mirovni plan"

Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je aktivan na društvenoj mreži Truth Social i ovog puta optužuje pojedine medije da su objavili "lažni mirovni plan".

"Neuspešni Njujork tajms i lažne vesti CNN su objavili potpuno LAŽNI PLAN OD DESET TAČAKA o pregovorima sa Iranom, koji je trebalo da diskredituje ljude uključene u mirovni proces. Svih deset tačaka su izmišljena PREVARA - ZLI GUBITNICI!!! UČINIMO AMERIKU PONOVO VELIKOM“, rekao je Tramp.

Ponovo se čuju sirene u Izraelu

Izraelski mediji javljaju da su se aktivirale sirene za opasnost u naseljima kod libanske granice. Veruje se da je Hezbolah pokrenuo novi talas udara.

Arakči: SAD da izaberu žele li prekid vatre ili nastavak rata preko Izraela

Uslovi primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana su veoma jasni i SAD moraju da izaberu da li žele prekid vatre ili ne, poručio je ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči.

Opširnije čitjate klikom OVDE!

Bela kuća: Tramp izneo ideju da SAD naplaćuju prolaz kroz Ormuski moreuz

Američki predsednik Donald Tramp izneo je ideju da Sjedinjene Američke Države zarađuju na brodovima koji budu prolazili kroz Ormuski moreuz tako što će naplaćivati dozvolu za prolazak, izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, dodajući da je to tema o kojoj će se razgovarati u narednim danima.

Vens: Vašington nije pristao da prekid vatre uključuje i Liban, reč je o nesporazumu

Iranski pregovarači mislili su da prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uključuje i Liban, ali Vašington zapravo nije pristao na to, izjavio je američki potpredsednik Džej Di Vens, dodajući da je reč o nesporazumu.

"Mislim da je to proisteklo iz legitimnog nesporazuma. Mislim da su Iranci smatrali da prekid vatre uključuje i Liban, a jednostavno nije tako", rekao je Vens u sredu, prenosi Rojters.

"Trampova administracija razmatra kažnjavanje pojedinih članica NATO-a"

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa razmatra načine za kažnjavanje pojedinih zemalja članica NATO-a za koje veruje da nisu bile od pomoći Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu u ratu protiv Irana, preneo je Volstrit džornal u sredu pozivajući se na neimenovanog člana administracije.

Izvor lista je rekao da neke od mera koje se razmatraju uključuju i premeštanje američkih trupa iz tih zemalja u zemlje članice Alijanse koje su više podržavale američke vojne akcije na Bliskom istoku.

Gutereš osudio izraelske napade na Liban

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš osudio je danas masovne napade Izraela širom Libana, u kojima su u sredu ubijene i povređene stotine civila, među kojima i deca.

"Generalni sekretar snažno osuđuje gubitak civilnih života i duboko je uznemiren zbog rasta broja žrtava", rekao je Guterešov portparol Stefan Dižarik u saopštenju, prenosi Al Džazira.

Gutereš je kazao da "kontinuirana vojna aktivnost u Libanu" predstavlja "ozbiljan rizik" za primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, i ponovio je poziv "svim stranama da odmah prekinu neprijateljstva". "Ne postoji vojno rešenje za sukob", dodaje se u saopštenju.

BONUS VIDEO