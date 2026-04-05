PUCNJAVA KOD BELE KUĆE Tajna služba odmah reagovala: U toku potraga za osumnjičenim
AMERIČKA Tajna služba saopštila je da je došlo do pucnjave u blizini Bele kuće i da nema povređenih.
U saopštenju se navodi da je u toku potraga za osumnjičenim.
- Ubrzo posle ponoći, policajci Tajne službe reagovali su na izveštaje o pucnjavi u blizini parka Lafajet. Izvršena je temeljna pretraga parka i okolnog područja i nijedan osumnjičeni nije pronađen - navodi se u saopštenju.
U saopštenju se ističe da je istraga u toku i da se traga za osobom i vozilom u vezi sa pucnjavom.
(Blic/Srna)
Preporučujemo
Komentari (0)