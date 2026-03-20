Aragči: "Ovi postupci će definitivno biti smatrani učešćem u agresiji"
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči, u telefonskom razgovoru sa britanskom državnom sekretarkom Jvet Kuper, upozorio je Veliki Britaniju da će dozvoljavanje SAD da koriste britanske vojne baze biti smatrano učešćem u agresiji.
- Sjedinjene Države i izraelski režim napali su našu zemlju, suprotno svim međunarodnim principima i pravilima - rekao je Arakči, prema saopštenju objavljenom na njegovom Telegram kanalu.
On je kritikovao negativan i pristrasan pristup Velike Britanije i nekih evropskih zemalja prema ovoj očiglednoj agresiji, koja krši međunarodno pravo.
Ističući pravo Irana na samoodbranu po Članu 51 Povelje Ujedinjenih nacija, ministar je rekao:
- Poštovali smo suverenitet susednih zemalja i nismo imali nameru da ih napadamo, ali nažalost, američke baze se nalaze u tim zemljama, i upravo sa tih baza smo napadnuti. Ovi postupci će definitivno biti smatrani učešćem u agresiji i biće zabeleženi u istoriji odnosa između dve zemlje. Istovremeno, zadržavamo naše urođeno pravo da branimo suverenitet i nezavisnost zemlje.
Kuper je izrazila zabrinutost zbog političkog i ekonomskog uticaja konflikta, uključujući rastuće tenzije u Ormusu.
Dramatična najava iz Saudijske Arabije: Cena nafte bi mogla da pređe 180 dolara do ovog datuma
Zvaničnici u Saudijskoj Arabiji veruju da bi cena nafte mogla da poraste na 180 dolara po barelu ukoliko poremećaji u Ormuskom moreuzu potraju do kraja aprila, objavio je list "Volstrit džornal", pozivajući se na više neimenovanih izvora.
Iran se poziva na međunarodno pravo: Zemlje regiona da spreče SAD i Izrael da koriste njihovu teritoriju za napade
Iransko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je zemlje regiona da spreče Sjedinjene Američke Države i Izrael da koriste njihovu teritoriju za izvođenje vojnih napada protiv Irana, navodeći da su nedavne iranske akcije odmazde čin samoodbrane.
Portparol tog ministarstva Esmail Bagei rekao je juče da međunarodno pravo zabranjuje državama da dozvole trećim stranama da koriste njihovu teritoriju za vojne operacije protiv druge države, preneo je portal "Press TV".
On je naveo da, prema principima Ujedinjenih nacija i relevantnim rezolucijama Generalne skupštine UN, uključujući rezolucije 2625 i 3334, nijednoj zemlji nije dozvoljeno da stavlja svoju teritoriju ili objekte na raspolaganje za akte agresije.
IDF: Pokrenut novi talas vazdušnih napada na Teheran
Nakon talasa napada iranskih balističkih raketa na severni Izrael, IDF je saopštio da je pokrenuo novi talas vazdušnih napada na iransku prestonicu.
Navodi se da su napadi usmereni na infrastrukturu iranskog režima.
Kuvajt tvrdi da je pogođena rafinerija Mina al-Ahmadi
Rafinerija Mina al-Ahmadi kompanije Kuvajt Petroleum Korporejšn pogođena je tokom napada dronovima u petak ujutru, izveštajvaju kuvajtski državni mediji.
U nekim jedinicama su izbili požari, a nekoliko njih je zatvoreno. Vatrogasne i hitne službe su odmah raspoređene na lice mesta, a prema prvim informacijama nije bilo žrtava.
Netanjahu: Potrebne su alternativne rute za prevoz nafte, umesto Ormuskog moreuza
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je od vitalnog značaja da se, nakon završetka rata u Iranu, uspostave "alternativne rute" za prevoz nafte, umesto da se nastavi prolaz samo kroz uska grla Ormuskog moreuza u Persijskom zalivu i Bab el Mandeba u Crvenom moru.
Netanjahu je na konferenciji za novinare rekao da su potrebni "naftovodi, gasovodi koji idu na zapad kroz Arapsko poluostrvo sve do Izraela", i do njegovih mediteranskih luka, i da bi se na takav način "zauvek uklonile zagušljive tačke", prenosi Tajms of Izrael.
"Ova vizija je svakako moguća. Vidim to kao pravu promenu koja će uslediti nakon ovog rata, ali takođe vidim da će se ovaj rat završiti mnogo brže nego što ljudi misle", kazao je Netanjahu u četvrtak, govoreći o ratu u Iranu.
On je citirao britanskog premijera iz vremena Drugog svetskog rata, Vinstona Čerčila koji je rekao da se demokratije bude tek kada čuju "zujanje opasnosti".
"Zvuk opasnosti je da Iran dobije nuklearno oružje i balističke rakete. To nije zvuk opasnosti. To je apokalipsa. Ne dozvolite da se to desi. Lideri imaju zadatak da na vreme uoče opasnost i da deluju", istakao je Netanjahu.
Dodao je da se nada "da će ljudi vremenom videti mudrost i hrabrost" odluke američkog predsednika Donalda Trampa, i činjenice da Izrael i Sjedinjene Američke Države rade zajedno, kada je reč o vazdušnim napadima na Iran.
"Amerika se ne bori za Izrael. Amerika se bori sa Izraelom za zajednički cilj, da zaštiti našu budućnost, da zaštiti civilizaciju od ovih varvara", zaključio je Netanjahu.
Napadi na naftna postrojenja u regionu,požari u Kuvajtu,S.Arabija oborila dronove
Rafinerija Mina al-Ahmadi Kuvajtske naftne korporacije pogođena je rano jutros u više napada dronovima, preneli su kuvajtski državni mediji.
U pojedinim jedinicama rafinerije izbili su požari, a nekoliko postrojenja je privremeno zatvoreno, ali nije bilo žrtava, saopštila je kuvajtska novinska agencija, prenela je Al Džazira.
Vatrogasne i hitne službe odmah su raspoređene na lice mesta.
Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da su presretnuta i uništena još četiri drona iznad istočnog regiona zemlje, dok se kraljevina u poslednjih nekoliko sati suočava sa nizom napada bespilotnih letelica.
Prema navodima tog ministarstva, tokom noći je oboreno i dodatnih devet dronova iznad Istočne provincije, dok je još jedan presretnut iznad severne provincije El-Džauf.
Saudijske vlasti su kasnije objavile i da je iznad Istočne provincije oboreno još pet dronova.
Ta oblast smatra se ekonomskim centrom zemlje i lokacijom ključnih naftnih polja.
Zvanična medijska kancelarija Dubaija saopštila je da su iznad grada izvedene uspešne "operacije vazdušnog presretanja", uz napomenu da nema prijavljenih povređenih.
IRGC: Ispalili smo rakete sa više bojevih glava u novom talasu operacije
Korpus Islamske Revolucionarne garde saopštio je da je izveo 66. talas operacije "Pravo obećanje 4", tokom kojeg su, kako tvrdi, ispaljene "superteške rakete sa više bojevih glava" i raspoređeni dronovi usmereni ka ciljevima u Izraelu i američkim vojnim položajima u regionu.
IRGC navodi da su napadi bili usmereni na ciljeve u centru i na jugu Izraela, uključujući Tel Aviv, kao i na baze američke vojske u regionu, preneo je portal "Press TV".
IRGC je naveo da su u operaciji korišćeni raketni sistemi na čvrsto i tečno gorivo, među kojima su rakete "kadr" sa više bojevih glava, kao i sistemi "horamšar", "hejbar šekan" i projektili srednjeg dometa "kiam".
Kako je naveo IRGC, tokom iste faze korišćene su i rakete "zolfakar", kao i napadački dronovi.
U saopštenju se navodi da je operacija odgovor na, kako se tvrdi,"agresiju" Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran krajem prošlog meseca.
IRGC tvrdi da su pogođeni ciljevi u više izraelskih gradova i oblasti, uključujući Jerusalem, Haifu, Beršebu i oblast Negev Desert.
Korpus je takođe naveo da su meta odmazde bile američke vojne ispostave u više zemalja regiona, uključujući Katar, Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Saudijska Arabija.
IRGC je poručio da će se operacija nastaviti.
