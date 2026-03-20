21. dan rata na Bliskom istoku.

Rusija pozvala izraelskog ambasadora zbog napada blizu ekipe RT u Libanu Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je pozvalo izraelskog ambasadora, Odeda Josefa, u Moskvi nakon što je izraelski raketni napad ranio ekipu televizije Russia Today koja je izveštavala iz južnog Libana. U četvrtak je portparolka ministarstva saopštila da "postoje okolnosti koje ukazuju da je napad na novinare bio nameran i usmeren" i opisala ga kao "grubo kršenje međunarodnog prava". _____ IDF potvrdio ubistvo portparola IRGC Izraelska odbrana (IDF) potvrdila je da je u vazdušnom udaru u Iranu ubijen portparol Iranske islamske revolucionarne garde (IRGC), Ali Mohamad Naini. Prema saopštenju vojske, napad je izveden tokom noći od strane Izraelskog ratnog vazduhoplovstva, nakon obaveštajnih podataka koje je dostavila Vojna obaveštajna direkcija. IDF navodi da je Naini "služio u više propagandnih i odnosa s javnošću tokom godina“, uključujući i ulogu "glavnog propagandiste IRGC-a“ u poslednje dve godine. - U svojoj ulozi, Naini je širom Bliskog istoka širio terorističku propagandu režima ka njegovim proksi snagama kako bi uticao na i podstakao terorističke napade protiv Države Izrael sa različitih frontova - navodi IDF. _____ Iranska raketa pogodila izraelsku naftnu rafineriju Iranska raketa koja je u četvrtak pogodila izraelsku rafineriju u Haifi oštetila je ključnu električnu infrastrukturu, saopštila je kompanija u ažuriranju u petak. Prema saopštenju, šteta je nastala na spoljnoj infrastrukturi u vlasništvu treće strane, koja je od suštinskog značaja za rad rafinerije, a nalazi se van samog objekta rafinerije. Kompanija dodaje da većina proizvodnih jedinica i dalje radi, dok se ostatak postepeno vraća u rad. Ministar energetike Eli Koen juče je rekao da napad nije izazvao "značajnu štetu na infrastrukturi", nakon što su delovi rakete presretnute tokom udara pogodili objekat. Prvobitno se smatralo da je šteta ograničena na električne vodove i otvorenu površinu pored upravne zgrade. U napadu nije bilo povređenih. Iran je poslednjih dana ciljao energetsku infrastrukturu u Izraelu i zalivu, nakon što je ranije ove nedelje bombardovan njegov gasni objekat South Pars. Aviju Han, zamenik gradonačelnika Haife i predsednik Udruženja za zaštitu životne sredine u Haifa Beju, pozvao je vladu da što pre zatvori rafinerije, u skladu sa sopstvenom odlukom o uvozu i bezbednom skladištenju derivata nafte na različitim lokacijama. - Ne možemo nastaviti da igramo ruski rulet sa životima i bezbednošću stanovnika metropole Haifa i energetskom bezbednošću građana Izraela. Jučerašnji incident i današnja najava o zatvaranju postrojenja dodatno dokazuju da rafinerije u srcu civilne metropole predstavljaju neuspeh energetske i bezbednosne politike - rekao je on. _____ Kina pozvala sve uključene u sukob u Zalivu da obezbede stabilno snabedevanje naftom Kina je zatražila da snabdevanje naftom ostane neprekidno dok rat na Bliskom Istoku ugrožava globalna energetska tržišta. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Džijan pozvao je na uzdržanost u međunarodnim odnosima, mada nije direktno imenovao konkretne države u svojim izjavama. Izjava je usledila nakon što je ministar finansija SAD Skot Besent izjavio da bi SAD mogle da ukinu sankcije na iransku naftu koja se nalazi na tankerima na moru, kako bi se obuzdao rast cena nafte. _____ Drugi napad na Izrael Izraelska odbrana (IDF) je registrovala još jedno lansiranje balističke rakete iz Irana, koje je usmereno ka centralnom Izraelu i području Jerusalima. Ovo se dogodilo samo nekoliko minuta nakon prethodne detekcije. _____ Žestoki napadi Izraela na južni Liban Izraelski vazdušni udari ubili su najmanje dve osobe i ranili još jednu tokom ranog jutarnjeg napada na jednu kuću u Bafliji, u blizini Tira, izvestila je libanska Nacionalna novinska agencija. Vazduhoplovi su takođe izveli napade na Bint Džbeil, al-Tajri i Kfar Tebnit, pri čemu je Kfar Tebnit pogođen dva puta u poslednjem času. _____ IRGC potvrdio smrt generala Alija Mohamada Naeinija Iranska Revolucionarna garda (IRGC) potvrdila je da je njihov portparol, general Ali Mohamad Naeini, ubijen u raketnom udaru koji su izvele SAD i Izrael. Državna agencija Tasnim je na svojim kanalima na Telegramu i X izvestila da je Naeinijevo ubistvo dogodilo u petak ujutru. Neke od raketnih intervencija pogodile su istočni Teheran, dok su druge bile u gradovima kao što su Karadž, Kerman, luka Bandar Lenge i Kašan. Naeini je poreklom iz Kašana i ima 68 godina. Radi se o generalu drugog reda u IRGC-u, a na poziciju portparola je postavljen 2024. godine. _____ Uzbuna u Jerusalimu Izraelska odbrana (IDF) detektovala je lansiranje balističke rakete iz Irana koja je usmerena ka centralnim delovima Izraela, uključujući područje Jerusalima. Očekuje se da će se vazdušne uzbunske sirene oglasiti u narednim minutima kako bi civili upozorile stanovništvo da potraže skloništa. _____ Foto: Profimedia

Aragči: "Ovi postupci će definitivno biti smatrani učešćem u agresiji"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči, u telefonskom razgovoru sa britanskom državnom sekretarkom Jvet Kuper, upozorio je Veliki Britaniju da će dozvoljavanje SAD da koriste britanske vojne baze biti smatrano učešćem u agresiji.

- Sjedinjene Države i izraelski režim napali su našu zemlju, suprotno svim međunarodnim principima i pravilima - rekao je Arakči, prema saopštenju objavljenom na njegovom Telegram kanalu.

On je kritikovao negativan i pristrasan pristup Velike Britanije i nekih evropskih zemalja prema ovoj očiglednoj agresiji, koja krši međunarodno pravo.

Ističući pravo Irana na samoodbranu po Članu 51 Povelje Ujedinjenih nacija, ministar je rekao:

- Poštovali smo suverenitet susednih zemalja i nismo imali nameru da ih napadamo, ali nažalost, američke baze se nalaze u tim zemljama, i upravo sa tih baza smo napadnuti. Ovi postupci će definitivno biti smatrani učešćem u agresiji i biće zabeleženi u istoriji odnosa između dve zemlje. Istovremeno, zadržavamo naše urođeno pravo da branimo suverenitet i nezavisnost zemlje.

Kuper je izrazila zabrinutost zbog političkog i ekonomskog uticaja konflikta, uključujući rastuće tenzije u Ormusu.

Dramatična najava iz Saudijske Arabije: Cena nafte bi mogla da pređe 180 dolara do ovog datuma

Zvaničnici u Saudijskoj Arabiji veruju da bi cena nafte mogla da poraste na 180 dolara po barelu ukoliko poremećaji u Ormuskom moreuzu potraju do kraja aprila, objavio je list "Volstrit džornal", pozivajući se na više neimenovanih izvora.

Iran se poziva na međunarodno pravo: Zemlje regiona da spreče SAD i Izrael da koriste njihovu teritoriju za napade

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je zemlje regiona da spreče Sjedinjene Američke Države i Izrael da koriste njihovu teritoriju za izvođenje vojnih napada protiv Irana, navodeći da su nedavne iranske akcije odmazde čin samoodbrane.

Portparol tog ministarstva Esmail Bagei rekao je juče da međunarodno pravo zabranjuje državama da dozvole trećim stranama da koriste njihovu teritoriju za vojne operacije protiv druge države, preneo je portal "Press TV".

On je naveo da, prema principima Ujedinjenih nacija i relevantnim rezolucijama Generalne skupštine UN, uključujući rezolucije 2625 i 3334, nijednoj zemlji nije dozvoljeno da stavlja svoju teritoriju ili objekte na raspolaganje za akte agresije.

IDF: Pokrenut novi talas vazdušnih napada na Teheran

Nakon talasa napada iranskih balističkih raketa na severni Izrael, IDF je saopštio da je pokrenuo novi talas vazdušnih napada na iransku prestonicu.

Navodi se da su napadi usmereni na infrastrukturu iranskog režima.

Kuvajt tvrdi da je pogođena rafinerija Mina al-Ahmadi

Rafinerija Mina al-Ahmadi kompanije Kuvajt Petroleum Korporejšn pogođena je tokom napada dronovima u petak ujutru, izveštajvaju kuvajtski državni mediji.

U nekim jedinicama su izbili požari, a nekoliko njih je zatvoreno. Vatrogasne i hitne službe su odmah raspoređene na lice mesta, a prema prvim informacijama nije bilo žrtava.

Netanjahu: Potrebne su alternativne rute za prevoz nafte, umesto Ormuskog moreuza

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je od vitalnog značaja da se, nakon završetka rata u Iranu, uspostave "alternativne rute" za prevoz nafte, umesto da se nastavi prolaz samo kroz uska grla Ormuskog moreuza u Persijskom zalivu i Bab el Mandeba u Crvenom moru.

Netanjahu je na konferenciji za novinare rekao da su potrebni "naftovodi, gasovodi koji idu na zapad kroz Arapsko poluostrvo sve do Izraela", i do njegovih mediteranskih luka, i da bi se na takav način "zauvek uklonile zagušljive tačke", prenosi Tajms of Izrael.

"Ova vizija je svakako moguća. Vidim to kao pravu promenu koja će uslediti nakon ovog rata, ali takođe vidim da će se ovaj rat završiti mnogo brže nego što ljudi misle", kazao je Netanjahu u četvrtak, govoreći o ratu u Iranu.

On je citirao britanskog premijera iz vremena Drugog svetskog rata, Vinstona Čerčila koji je rekao da se demokratije bude tek kada čuju "zujanje opasnosti".

"Zvuk opasnosti je da Iran dobije nuklearno oružje i balističke rakete. To nije zvuk opasnosti. To je apokalipsa. Ne dozvolite da se to desi. Lideri imaju zadatak da na vreme uoče opasnost i da deluju", istakao je Netanjahu.

Dodao je da se nada "da će ljudi vremenom videti mudrost i hrabrost" odluke američkog predsednika Donalda Trampa, i činjenice da Izrael i Sjedinjene Američke Države rade zajedno, kada je reč o vazdušnim napadima na Iran.

"Amerika se ne bori za Izrael. Amerika se bori sa Izraelom za zajednički cilj, da zaštiti našu budućnost, da zaštiti civilizaciju od ovih varvara", zaključio je Netanjahu.

Napadi na naftna postrojenja u regionu,požari u Kuvajtu,S.Arabija oborila dronove

Rafinerija Mina al-Ahmadi Kuvajtske naftne korporacije pogođena je rano jutros u više napada dronovima, preneli su kuvajtski državni mediji.

U pojedinim jedinicama rafinerije izbili su požari, a nekoliko postrojenja je privremeno zatvoreno, ali nije bilo žrtava, saopštila je kuvajtska novinska agencija, prenela je Al Džazira.

Vatrogasne i hitne službe odmah su raspoređene na lice mesta.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da su presretnuta i uništena još četiri drona iznad istočnog regiona zemlje, dok se kraljevina u poslednjih nekoliko sati suočava sa nizom napada bespilotnih letelica.

Prema navodima tog ministarstva, tokom noći je oboreno i dodatnih devet dronova iznad Istočne provincije, dok je još jedan presretnut iznad severne provincije El-Džauf.

Saudijske vlasti su kasnije objavile i da je iznad Istočne provincije oboreno još pet dronova.

Ta oblast smatra se ekonomskim centrom zemlje i lokacijom ključnih naftnih polja.

Zvanična medijska kancelarija Dubaija saopštila je da su iznad grada izvedene uspešne "operacije vazdušnog presretanja", uz napomenu da nema prijavljenih povređenih.

IRGC: Ispalili smo rakete sa više bojevih glava u novom talasu operacije

Korpus Islamske Revolucionarne garde saopštio je da je izveo 66. talas operacije "Pravo obećanje 4", tokom kojeg su, kako tvrdi, ispaljene "superteške rakete sa više bojevih glava" i raspoređeni dronovi usmereni ka ciljevima u Izraelu i američkim vojnim položajima u regionu.

IRGC navodi da su napadi bili usmereni na ciljeve u centru i na jugu Izraela, uključujući Tel Aviv, kao i na baze američke vojske u regionu, preneo je portal "Press TV".

IRGC je naveo da su u operaciji korišćeni raketni sistemi na čvrsto i tečno gorivo, među kojima su rakete "kadr" sa više bojevih glava, kao i sistemi "horamšar", "hejbar šekan" i projektili srednjeg dometa "kiam".

Kako je naveo IRGC, tokom iste faze korišćene su i rakete "zolfakar", kao i napadački dronovi.

U saopštenju se navodi da je operacija odgovor na, kako se tvrdi,"agresiju" Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran krajem prošlog meseca.

IRGC tvrdi da su pogođeni ciljevi u više izraelskih gradova i oblasti, uključujući Jerusalem, Haifu, Beršebu i oblast Negev Desert.

Korpus je takođe naveo da su meta odmazde bile američke vojne ispostave u više zemalja regiona, uključujući Katar, Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Saudijska Arabija.

IRGC je poručio da će se operacija nastaviti.

(Tanjug)