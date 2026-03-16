„NE POSTOJI VOJNA OPCIJA" Potpukovnik američke vojske upozorava - Ne možemo lako da otvorimo Ormuski moreuz
VAŠINGTON neće moći lako da otvori Ormuski moreuz, izjavio je penzionisani potpukovnik američke vojske Danijel Dejvis.
- Istina je da smo u ozbiljnom problemu sa predsednikovim izabranim ratnim planom, jer ne postoji vojna opcija za otvaranje moreuza koju možemo sebi da priuštimo u vremenskom okviru koji bi izbegao ozbiljne negativne posledice - napisao je on na društvenim mrežama, prenele su RIA novosti.
Dejvis je doveo u pitanje tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da Sjedinjene Države već pobeđuju u bliskoistočnom sukobu, jer u tom slučaju ne bi imalo smisla tražiti od drugih zemalja da pomognu u deblokiranju Ormuskog moreuza .
Šef Bele kuće pozvao je Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju , Veliku Britaniju i druge zemlje da pošalju ratne brodove u region. „Telegraf“ je u ponedeljak objavio da britanski premijer Kir Starmer odbija da se povinuje ovom zahtevu.
Zbog američko-izraelske operacije protiv Irana, brodarski saobraćaj kroz Ormuski moreuz je praktično prestao, što je značajno uticalo na cene energenata. U četvrtak je novi vrhovni vođa Islamske Republike, Modžtaba Hamnei, rekao da područje treba da ostane zatvoreno, rekavši da Iran namerava da ga iskoristi kao polugu u svom sukobu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom.
